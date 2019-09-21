TEKNOFEST'te derece alan hava ve kara araçları sergilendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) düzenlenen yarışmalarda derece alan hava ve kara araçları sergilendi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların bir kısmı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Ödül Töreninde, yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini aldı. Ödül töreninin ardından TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda "Sabit Kanat" ve "Döner Kanat" ile TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması'nda "Elektromobil" ve "Hidromobil" kategorilerinden dereceye giren hava ve kara araçları, festivaldeki sergi alanında ilgilileriyle buluştu. Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yakından görme ve inceleme fırsatı buldukları araçlarla ilgili takımlardan bilgi edindi.

- "Vatanımızı daha iyi yerlere getirmek için çabaladık" TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda "Döner Kanat" kategorisinde birincilik elde eden Konya Teknik Üniversitesi RACLAB ekibinden Furkan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerinin 7 kişiden oluştuğunu söyledi. Altı ay içerisinde tasarladıkları aracı, TÜBİTAK'ın bildirmiş olduğu görevleri yerine getirebilmek amacıyla geliştirdiklerini anlatan Şen, "Birinci görev olarak 80 metrelik pist içerisinde 8 işaretini çizdik. Bu hareketlerin tamamı otonom olarak gerçekleştirildi. Ağırlık ve süre olarak da bazı değerlendirmelere tabi tutulduk. İkinci görev olarak da bize verilen 2 cismin yerini belirledik. Daha sonra bu cisimleri alıp, doğru yerlere bırakmaya çalıştık. Görevi tamamlayarak, tek takım olarak başarılı olduk." diye konuştu. Başarılarını özverili çalışmalarına borçlu olduklarını belirten Şen, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti. Şen, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını hatırlatarak, "Tamamen burada vatanımızı, milletimizi daha iyi yerlere getirmek, bayrağımızı temsil ederek daha güzel noktalara ulaşmak için çabaladık. Göğsümüz dik bir şekilde kürsüye çıktık. Kendisiyle tanışmak, elinden ödül almak çok büyük bir onurdur." dedi.

Birinci olarak 30 bin lira para ödülünün de sahibi olduklarını aktaran Şen, ayrıca TUSAŞ tarafından 10 bin lira ve staj ödülü kazandıklarını kaydetti. Şen, TEKNOFEST ile ilgili görüşlerini de paylaşarak, "Burada her gün daha çok ileriye gidiyoruz. Herkes burada teknolojinin ne kadar gelişebildiğini görüyor. Burada olmaktan onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Milli teknoloji hamlesiyle gençleri daha ileriye taşıyor" TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda "Sabit Kanat" kategorisinde ikincilik elde eden Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinden Albatros Takımı'nın kaptanı Serdar Balçın, ekiplerinin 6 kişiden oluştuğunu söyledi. Balçın, ikincilik ödülünün yanı sıra TUSAŞ Özel Ödülü'ne de layık görüldüklerini belirtti. TEKNOFEST'te gençler adına çok iyi imkanlar sunulduğunu dile getiren Balçın, "Milli teknoloji hamlesiyle gençlerin var olan potansiyelini daha ileriye taşımak adına bulunabilecek en iyi imkanlardan biri Türkiye için. Biz de iki senedir TEKNOFEST'e katılıyoruz. Geçen yıl 8'incilik derecemiz var. Her geçen sene imkanlar ve desteklerle aracımızı, projemizi ve bilgi birikimimizi bir adım daha öteye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivaldeki yarışmaların birçoğunun uluslararası olmasının bilgi paylaşımının da önünü açtığını söyleyen Balçın, "Burada farklı ekiplerle, farklı takımlarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerin en büyük sıkıntısı olan maddi destek, TEKNOFEST'te öğrencilere imkan olarak sunuyor. Öğrenciler kendi bilgi birikimlerini daha ileriye taşıyabilecek ekipmanları alabiliyorlar." dedi. İnsansız hava araçlarının otonom olarak uçuş yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu aktaran Balçın, "Bu yıl yarışmada en yakın topu attık. Yaklaşık 4-6 adet faydalı yük taşıma kapasitesine sahip." bilgisini verdi. - "TEKNOFEST teknolojiye teşvik ediyor" TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması'nda "Hidromobil" kategorisinde birincilik, "Elektromobil" kategorisinde ise ikincilik elde eden Yıldız Teknik Üniversitesinin Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü Takımı üyesi Hasan Özfidan, her yıl yeni araçlar geliştirerek yarışmaya katılmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Teknik Tasarım Ödülü ile Birinci Yerli Ürün Teşvik Ödülü de kazandıklarını anlatan Özfidan, TÜBİTAK tarihinde rekora imza atarak Verimlilik Ödülü'nü de elde ettiklerini kaydetti.