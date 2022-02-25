HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

24.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımızın hemen her anında teknolojik ürünleri kullanıyoruz. Bu nedenle hediye denince en iyi seçenekler teknoloji harikası ürünler oluyor. Eğer siz de teknoloji tutkunu erkek arkadaşınıza hoş bir sürpriz yapmak istiyorsanız incelemeniz gereken birçok ürün bulunuyor. Gelin, erkek arkadaşınızı sevinçten havaya uçuracak 300 TL altı en güzel teknolojik ürün hediyelerini hep beraber inceleyelim!

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Birçok insan teknolojik ürünler sayesinde yaşantılarını daha eğlenceli ve pratik bir hale dönüştürebiliyor. Eğer erkek arkadaşınız da teknolojik ürünlerle ilgileniyorsa ona bayılacağı birçok ürünü hediye edebilirsiniz. Akıllı ampullerle gerçekçi ışıklandırmalar yapmalarına imkan verebilir, su geçirmez Bluetooth hoparlörlerle duşta müzik keyfi yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Oyun oynamayı sevenlere oyuncu kulaklığı, şarj problemi yaşayanlara powerbank hediye ederek sürpriz yapabilirsiniz. Hazırladığımız listeyi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Gerçekçi bir atmosfer: TP-Link Tapo-L510E Akıllı Wi-Fi Ampul

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Akıllı ampuller uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebildiği için odalarda son derece gerçekçi ışıklandırmalar yapılmasına imkan tanıyor. En iyi ve kaliteli akıllı ampul modelleri arasında bulunan TP-Link Tapo-L510E Akıllı Wi-Fi Ampul, gün doğumu ve gün batımı gibi ayarlanabilir programları sayesinde gerçekçi bir ışık deneyimi sunuyor. Zamanlayıcı ayarı ile ışık değişimlerinin otomatik olarak gerçekleşmesini de sağlıyor. Cep telefonu ve tabletlere indirilen uygulaması üzerinden kontrol edilebilen ampulü çalıştırmak için evde olmak gerekmiyor. Üstelik akıllı ampul istenildiği zaman ses komutlarıyla da yönetilebiliyor.

Ürünü İncele

2. Kesintisiz müzik keyfi: Urban Sound Su Geçirmez Mini Bluetooth Duş Hoparlörü

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Müzik tutkunu erkek arkadaşınıza bayılacağı bir sürpriz yapmak istiyorsanız su geçirmez özelliği bulunan Bluetooth hoparlör modellerine göz atmalısınız! En kaliteli Bluetooth hoparlör çeşitleri arasında yer alan Urban Sound Su Geçirmez Mini Bluetooth Duş Hoparlörü, vantuzlu yapısı sayesinde kolayca düz zeminlere tutturulabiliyor. Su taneciklerine dayanıklılık gösteren tasarımı sayesinde duşta bile problemsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Hoparlörün ön yüzeyinde yer alan kontrol tuşları sayesinde ses ayarı ve şarkı değişiklikleri kolayca yapılabiliyor. Ayrıca duştayken de gelen çağrıları cevaplamaya ve çağrı sonlandırmaya izin veriyor.

Ürünü İncele

3. Minimal ve kullanışlı: Logitech M350 Pebble

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Hem ev hem ofis ortamında keyifle kullanılabilecek en iyi kablosuz mouse modelleri arasında yer alan Logitech M350 Pebble, minimal yapısı ve şık tasarımı ile birçok kişinin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Pürüzsüz hissi ve doğal yapısıyla kolayca kavranabiliyor. Ayrıca ince, ufak tasarımı sayesinde cep ve çantalarda rahatça taşınabiliyor. SilentTouch özelliği bulunan mouse, sessiz kullanım avantajıyla da öne çıkmayı başarıyor. Kablosuz tasarımıyla istenilen her bilgisayarda kolayca kullanılabiliyor. 10 m çekim mesafesi sayesinde hareket özgürlüğü tanıyor. Enerji tasarrufu yapan mouse, 18 ay boyunca pil değişimine ihtiyaç duymuyor.

Ürünü İncele

4. Kontrolü ele alın: Cata Akıllı Wi-Fi Priz Ct-4010

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Elektronik cihazlarını istedikleri şekilde kontrol etmeyi sevenler için akıllı prizler mükemmel bir hediye önerisi. Cata Akıllı Wi-Fi Priz Ct-4010; bilgisayar, televizyon, modem, ütü, fırın ve vantilatör gibi sık kullanılan elektronik ürünlerin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlıyor. Akıllı telefonlarla etkileşime girebilen cihaz, evde olunmadığı zamanlarda bile prizin elektriğinin kapatılmasına imkan veriyor. Bu sayede fırın ve ütü gibi riskli ürünleri sürekli fişte unutan kişilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca otomatik zamanlama özelliği sayesinde belirlenen süre dolduğunda prizin elektriği otomatik bir şekilde kapanabiliyor.

Ürünü İncele

5. Sıcaklık konusunda hassas olanlara: Belnido LED Sıcaklık Göstergeli Akıllı Termos

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Termostaki suyun soğuduğunu bardağa doldurduktan sonra fark edip hayal kırıklığına uğrayanlara akıllı termos hediye ederek büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Belnido LED Sıcaklık Göstergeli Akıllı Termos, kapağında yer alan LED aydınlatmalı dijital paneli aracılığıyla termos içerisindeki sıvının sıcaklığını gösteriyor. Bu sayede suyun, bardağa doldurulmadan önce hangi sıcaklıkta olduğu kolayca öğrenilebiliyor. 420 ml kapasiteli termos, pil değiştirmeden rahatlıkla 5 sene çalışma ömrüyle de öne çıkıyor. Silikon altlık sayesinde sabit durarak devrilme riskini azaltan akıllı termos, paslanmaz materyali sayesinde uzun yıllar kullanılıyor.

Ürünü İncele

6. Kaliteli bir müzik deneyimi: QCY T5 TWS Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Kablolu kulaklıklardan hoşlanmayan erkek arkadaşınıza tws Bluetooth kulaklık hediye ederek daha iyi bir müzik deneyimi yaşamalarını sağlayabilirsiniz. En kaliteli Bluetooth tws kulaklık çeşitleri arasında yer alan QCY T5 TWS Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, modern tasarımı ve düz siyah rengiyle kullananlara tarz katıyor. Ergonomik yapısı sayesinde kulağa rahat ve sağlam bir şekilde oturabilen Bluetooth kulaklık, hareket halindeyken kulaktan düşmeden kullanılabiliyor. Cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazlarla kolayca eşleşebilen model, 10 m çekim mesafesi sunarak son derece rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

Ürünü İncele

7. Çok amaçlı kullanım: Vestel Akıllı Bileklik

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Akıllı bileklikler kullanıcılarına şıklık sunduğu gibi birçok işin pratik bir şekilde halledilmesine de yardımcı oluyor. Vestel Akıllı Bileklik, IOS ve Android işletim sistemleriyle çalışan cep telefonu, tablet gibi akıllı cihazlara indirilebilen VFit+ uygulaması üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Spor yaparken atılan adım sayısı ve harcanan kalori miktarı gibi değerleri kaydediyor. Ayrıca uyku kalitesi ve kalp atış hızı gibi bilgilerin de kolayca takip edilmesini sağlıyor. IP65 sertifikasına sahip akıllı bileklik, su ve toz gibi dış etkenlere karşı da direnç gösteriyor.

Ürünü İncele

8. Verilerini güvenle korusun: SanDisk 128GB Ultra Flair USB

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Erkek arkadaşınıza SanDisk 128GB Ultra Flair USB hediye ederek sevdiği dizi ve filmleri, en çok oynadığı bilgisayar oyunlarını, önemli fotoğrafları, PDF kitapları, dijital ders materyallerini tek bir USB'de yedekleme imkanı verebilirsiniz. Hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabilen flash bellek, zamandan tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. Zarif bir tasarım sunan metal gövdesi ve güçlü malzeme kalitesi sayesinde darbelere karşı direnç gösteriyor. USB 3.0 ve 2.0 bağlantı noktalarıyla uyumlu ve parola koruması bulunan flash bellek, verilerin her zaman güvenli bir şekilde korunmasına yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

9. Şarj problemi yaşayanlara: Anker PowerCore Select

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazlarla uzun süre vakit geçiren erkek arkadaşınıza Anker PowerCore Select hediye ederek şarj problemlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olabilirsiniz. En iyi ve kaliteli powerbank çeşitleri arasında yer alan Anker PowerCore Select, 10.000 mAh değerindeki yüksek kapasitesi sayesinde kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmıyor. Yüksek batarya kapasitesine rağmen kompakt tasarımıyla dikkat çeken ürün, cep ve çantalarda yer kaplamadan taşınabiliyor. Aynı anda 2 farklı cihazı şarj edebiliyor. Yüksek hızlı şarj seçeneğiyle de acil durumlarda etkili bir rol üstlenebiliyor.

Ürünü İncele

Birbirinden kaliteli teknolojik ürünleriyle adından söz ettiren Anker markasının diğer ürün çeşitlerini görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Oyunculara özel: HP Pavilion Gaming 400

Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bilgisayar oyunlarını çok seven erkek arkadaşınıza kaliteli bir oyuncu kulaklığı hediye ederek oyunlarda başarıdan başarıya koşmasına yardımcı olabilirsiniz. Oyuncu kulaklıkları, oyunlarda her sesin rahatça algılanmasını sağladığı için oyuncu ekipmanları arasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca müzik dinlemek ve çağrı görüşmeleri yapmak için de kullanılabiliyor. HP Pavilion Gaming 400, ergonomik yapısı sayesinde kulak ve baş bölgelerine konfor sunuyor. Bilgisayarların yanı sıra PlayStation, cep telefonu ve tabletlerle de kullanılabilen kulaklık, çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. Modelin en önemli özelliği ise oyun, müzik ve filmlerde her zaman yüksek stereo ses kalitesi sunması oluyor.

Ürünü İncele

HP markasına ait daha fazla teknolojik ürün çeşidine buradan ulaşabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaya yeniden bağlandı! Maliyeti en az 1 milyon dolarDünyaya yeniden bağlandı! Maliyeti en az 1 milyon dolar
Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlarBiden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar
Rusya: Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa…Rusya: Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Bu tamamlayıcılarla banyonuz daha şık ve düzenli hale gelecek!

Bu tamamlayıcılarla banyonuz daha şık ve düzenli hale gelecek!

2022'nin en rahat ve şık hoodie kombinleri

2022'nin en rahat ve şık hoodie kombinleri

Yeni yılda koşuya başlamak için gereken her şeyi bu sayfada bulun

Yeni yılda koşuya başlamak için gereken her şeyi bu sayfada bulun

İşte doğru yatak ve yastık kombinasyonu

İşte doğru yatak ve yastık kombinasyonu

Bit sorununuzu kökünden hızlıca çözecek en iyi bit şampuanları

Bit sorununuzu kökünden hızlıca çözecek en iyi bit şampuanları

Tümünü Gör
Bit sorununuzu kökünden hızlıca çözecek en iyi bit şampuanları

Bit sorununuzu kökünden hızlıca çözecek en iyi bit şampuanları

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Elektriksiz alanlarda hayat kurtaran ışıldaklar

Elektriksiz alanlarda hayat kurtaran ışıldaklar

Oda sıcaklığını daima doğru gösteren en iyi oda termometreler

Oda sıcaklığını daima doğru gösteren en iyi oda termometreler

Doğanın hediyelerinden biri, faydaları sayarak bitmiyor...

Doğanın hediyelerinden biri, faydaları sayarak bitmiyor...

İnternet hızını artıracak modemler

İnternet hızını artıracak modemler

Tümünü Gör
İnternet hızını artıracak modemler

İnternet hızını artıracak modemler

Bebeksi bir yüzün anahtarı!

Bebeksi bir yüzün anahtarı!

Kaliteli ses arayanlar, müziği adeta hissedeceksiniz...

Kaliteli ses arayanlar, müziği adeta hissedeceksiniz...

Terletmeden sizi sıcacık tutacak en iyi yorgan markaları

Terletmeden sizi sıcacık tutacak en iyi yorgan markaları

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Tümünü Gör

Benzer Hediye Rehberi İçerikleri

Yılbaşında hediye etmelik aşırı tatlı çoraplar

Yılbaşında hediye etmelik aşırı tatlı çoraplar

En güzel hediyeler için en güzel paket stilleri

En güzel hediyeler için en güzel paket stilleri

Sevgilimin ayakları üşümesin diyenlere 200 TL altına panduflar

Sevgilimin ayakları üşümesin diyenlere 200 TL altına panduflar

Yemek yapmayı sevenler için yılbaşı hediyesi fikirleri

Yemek yapmayı sevenler için yılbaşı hediyesi fikirleri

Nostaljik bir yılbaşı hediyesi arayanlara kar küresi çeşitleri

Nostaljik bir yılbaşı hediyesi arayanlara kar küresi çeşitleri

Astroloji ve fal meraklısı arkadaşlarınız hediye fikirleri

Astroloji ve fal meraklısı arkadaşlarınız hediye fikirleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yaralarını sarmaya başlayan Tonga, haftalar sonra yeniden dünyaya bağlandı

Dünyaya yeniden bağlandı! Maliyeti en az 1 milyon dolar

Rehine krizi yaşanmıştı! Apple'dan Amsterdam açıklaması

Rehine krizi yaşanmıştı! Dünya devinden açıklama

WhatsApp'tan geri vites! iOS kullanıcıları şikayet etti, o özelliği geri getirdi

WhatsApp o özelliği geri getirdi!

Vivo Y33s Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni modeli Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

"Elon Musk beynimize çip takacak" endişesi olay oldu! Uzmanından Neuralink'in projesi ile alakalı dikkat çeken sözler: Bir yerden sonra hayatımızın parçası olabilir!

Herkes bunu konuşuyor! O endişeyi uzmanı yanıtladı: Bir yerden sonra...

Karanlık internette uyuşturucu ticareti: 'Düşman topraklardaki gizli ajanlar gibiyiz'

Karanlık internette uyuşturucu ticareti: 'Düşman topraklardaki gizli ajanlar gibiyiz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.