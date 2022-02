Teknoloji aşığı erkek arkadaşınıza alabileceğiniz 300 TL altı en güzel hediye önerileri

Birçok insan teknolojik ürünler sayesinde yaşantılarını daha eğlenceli ve pratik bir hale dönüştürebiliyor. Eğer erkek arkadaşınız da teknolojik ürünlerle ilgileniyorsa ona bayılacağı birçok ürünü hediye edebilirsiniz. Akıllı ampullerle gerçekçi ışıklandırmalar yapmalarına imkan verebilir, su geçirmez Bluetooth hoparlörlerle duşta müzik keyfi yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Oyun oynamayı sevenlere oyuncu kulaklığı, şarj problemi yaşayanlara powerbank hediye ederek sürpriz yapabilirsiniz. Hazırladığımız listeyi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Gerçekçi bir atmosfer: TP-Link Tapo-L510E Akıllı Wi-Fi Ampul

Akıllı ampuller uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebildiği için odalarda son derece gerçekçi ışıklandırmalar yapılmasına imkan tanıyor. En iyi ve kaliteli akıllı ampul modelleri arasında bulunan TP-Link Tapo-L510E Akıllı Wi-Fi Ampul, gün doğumu ve gün batımı gibi ayarlanabilir programları sayesinde gerçekçi bir ışık deneyimi sunuyor. Zamanlayıcı ayarı ile ışık değişimlerinin otomatik olarak gerçekleşmesini de sağlıyor. Cep telefonu ve tabletlere indirilen uygulaması üzerinden kontrol edilebilen ampulü çalıştırmak için evde olmak gerekmiyor. Üstelik akıllı ampul istenildiği zaman ses komutlarıyla da yönetilebiliyor.

2. Kesintisiz müzik keyfi: Urban Sound Su Geçirmez Mini Bluetooth Duş Hoparlörü

Müzik tutkunu erkek arkadaşınıza bayılacağı bir sürpriz yapmak istiyorsanız su geçirmez özelliği bulunan Bluetooth hoparlör modellerine göz atmalısınız! En kaliteli Bluetooth hoparlör çeşitleri arasında yer alan Urban Sound Su Geçirmez Mini Bluetooth Duş Hoparlörü, vantuzlu yapısı sayesinde kolayca düz zeminlere tutturulabiliyor. Su taneciklerine dayanıklılık gösteren tasarımı sayesinde duşta bile problemsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Hoparlörün ön yüzeyinde yer alan kontrol tuşları sayesinde ses ayarı ve şarkı değişiklikleri kolayca yapılabiliyor. Ayrıca duştayken de gelen çağrıları cevaplamaya ve çağrı sonlandırmaya izin veriyor.

3. Minimal ve kullanışlı: Logitech M350 Pebble

Hem ev hem ofis ortamında keyifle kullanılabilecek en iyi kablosuz mouse modelleri arasında yer alan Logitech M350 Pebble, minimal yapısı ve şık tasarımı ile birçok kişinin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Pürüzsüz hissi ve doğal yapısıyla kolayca kavranabiliyor. Ayrıca ince, ufak tasarımı sayesinde cep ve çantalarda rahatça taşınabiliyor. SilentTouch özelliği bulunan mouse, sessiz kullanım avantajıyla da öne çıkmayı başarıyor. Kablosuz tasarımıyla istenilen her bilgisayarda kolayca kullanılabiliyor. 10 m çekim mesafesi sayesinde hareket özgürlüğü tanıyor. Enerji tasarrufu yapan mouse, 18 ay boyunca pil değişimine ihtiyaç duymuyor.

4. Kontrolü ele alın: Cata Akıllı Wi-Fi Priz Ct-4010

Elektronik cihazlarını istedikleri şekilde kontrol etmeyi sevenler için akıllı prizler mükemmel bir hediye önerisi. Cata Akıllı Wi-Fi Priz Ct-4010; bilgisayar, televizyon, modem, ütü, fırın ve vantilatör gibi sık kullanılan elektronik ürünlerin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlıyor. Akıllı telefonlarla etkileşime girebilen cihaz, evde olunmadığı zamanlarda bile prizin elektriğinin kapatılmasına imkan veriyor. Bu sayede fırın ve ütü gibi riskli ürünleri sürekli fişte unutan kişilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca otomatik zamanlama özelliği sayesinde belirlenen süre dolduğunda prizin elektriği otomatik bir şekilde kapanabiliyor.

5. Sıcaklık konusunda hassas olanlara: Belnido LED Sıcaklık Göstergeli Akıllı Termos

Termostaki suyun soğuduğunu bardağa doldurduktan sonra fark edip hayal kırıklığına uğrayanlara akıllı termos hediye ederek büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Belnido LED Sıcaklık Göstergeli Akıllı Termos, kapağında yer alan LED aydınlatmalı dijital paneli aracılığıyla termos içerisindeki sıvının sıcaklığını gösteriyor. Bu sayede suyun, bardağa doldurulmadan önce hangi sıcaklıkta olduğu kolayca öğrenilebiliyor. 420 ml kapasiteli termos, pil değiştirmeden rahatlıkla 5 sene çalışma ömrüyle de öne çıkıyor. Silikon altlık sayesinde sabit durarak devrilme riskini azaltan akıllı termos, paslanmaz materyali sayesinde uzun yıllar kullanılıyor.

6. Kaliteli bir müzik deneyimi: QCY T5 TWS Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Kablolu kulaklıklardan hoşlanmayan erkek arkadaşınıza tws Bluetooth kulaklık hediye ederek daha iyi bir müzik deneyimi yaşamalarını sağlayabilirsiniz. En kaliteli Bluetooth tws kulaklık çeşitleri arasında yer alan QCY T5 TWS Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, modern tasarımı ve düz siyah rengiyle kullananlara tarz katıyor. Ergonomik yapısı sayesinde kulağa rahat ve sağlam bir şekilde oturabilen Bluetooth kulaklık, hareket halindeyken kulaktan düşmeden kullanılabiliyor. Cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazlarla kolayca eşleşebilen model, 10 m çekim mesafesi sunarak son derece rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

7. Çok amaçlı kullanım: Vestel Akıllı Bileklik

Akıllı bileklikler kullanıcılarına şıklık sunduğu gibi birçok işin pratik bir şekilde halledilmesine de yardımcı oluyor. Vestel Akıllı Bileklik, IOS ve Android işletim sistemleriyle çalışan cep telefonu, tablet gibi akıllı cihazlara indirilebilen VFit+ uygulaması üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Spor yaparken atılan adım sayısı ve harcanan kalori miktarı gibi değerleri kaydediyor. Ayrıca uyku kalitesi ve kalp atış hızı gibi bilgilerin de kolayca takip edilmesini sağlıyor. IP65 sertifikasına sahip akıllı bileklik, su ve toz gibi dış etkenlere karşı da direnç gösteriyor.

8. Verilerini güvenle korusun: SanDisk 128GB Ultra Flair USB

Erkek arkadaşınıza SanDisk 128GB Ultra Flair USB hediye ederek sevdiği dizi ve filmleri, en çok oynadığı bilgisayar oyunlarını, önemli fotoğrafları, PDF kitapları, dijital ders materyallerini tek bir USB'de yedekleme imkanı verebilirsiniz. Hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabilen flash bellek, zamandan tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. Zarif bir tasarım sunan metal gövdesi ve güçlü malzeme kalitesi sayesinde darbelere karşı direnç gösteriyor. USB 3.0 ve 2.0 bağlantı noktalarıyla uyumlu ve parola koruması bulunan flash bellek, verilerin her zaman güvenli bir şekilde korunmasına yardımcı oluyor.

9. Şarj problemi yaşayanlara: Anker PowerCore Select

Cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazlarla uzun süre vakit geçiren erkek arkadaşınıza Anker PowerCore Select hediye ederek şarj problemlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olabilirsiniz. En iyi ve kaliteli powerbank çeşitleri arasında yer alan Anker PowerCore Select, 10.000 mAh değerindeki yüksek kapasitesi sayesinde kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmıyor. Yüksek batarya kapasitesine rağmen kompakt tasarımıyla dikkat çeken ürün, cep ve çantalarda yer kaplamadan taşınabiliyor. Aynı anda 2 farklı cihazı şarj edebiliyor. Yüksek hızlı şarj seçeneğiyle de acil durumlarda etkili bir rol üstlenebiliyor.

10. Oyunculara özel: HP Pavilion Gaming 400

Bilgisayar oyunlarını çok seven erkek arkadaşınıza kaliteli bir oyuncu kulaklığı hediye ederek oyunlarda başarıdan başarıya koşmasına yardımcı olabilirsiniz. Oyuncu kulaklıkları, oyunlarda her sesin rahatça algılanmasını sağladığı için oyuncu ekipmanları arasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca müzik dinlemek ve çağrı görüşmeleri yapmak için de kullanılabiliyor. HP Pavilion Gaming 400, ergonomik yapısı sayesinde kulak ve baş bölgelerine konfor sunuyor. Bilgisayarların yanı sıra PlayStation, cep telefonu ve tabletlerle de kullanılabilen kulaklık, çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. Modelin en önemli özelliği ise oyun, müzik ve filmlerde her zaman yüksek stereo ses kalitesi sunması oluyor.

