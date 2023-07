Teknolojide son nokta mı? Beş saatten kısa sürede, çalışan bir bilgisayar tasarlayabilen yapay zeka geliştirildi!

Yapay zekayla ilgili haberler merakla takip ediliyor. Dünyanın dört bir yanından ise yapay zekalar hakkında çok sayıda haber geliyor. Bu haberlerden biri de Çin'den geldi. Görünüşe göre, Çin'deki araştırmacılar dikkat çeken bir çalışmaya daha imzalarını attı.

5 SAATTEN KISA SÜREDE ÇALIŞAN BİR BİLGİSAYAR TASARLAYABİLDİĞİNİ İDDİA EDİYORLAR

Independent'in haberine göre; Çin'deki araştırmacılar, 5 saatten kısa sürede çalışan bir bilgisayar tasarlayabilen bir yapay zeka aracı geliştirdi.

Beş farklı kurumdan 19 bilgisayar bilimciden oluşan ekip, makinelerin insanlara benzer bir şekilde bilgisayar çipleri oluşturabileceğini kanıtlamak için yola çıktıktan sonra yapay zeka atılımını gerçekleştirdi.

'1000 KAT DAHA HIZLI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Araştırmacılar, bu başarının bir insan ekibinin başarabileceğinden 1000 kat daha hızlı gerçekleştirildiğini ve kendi kendini geliştiren makineler inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu iddia ettiler.

'YENİ BİR YAPAY ZEKA YAKLAŞIMI'

Bilim insanları, araştırmalarını detaylandırdıkları bir makalede ise, "Tasarım etkinliği... İnsanlığı diğer hayvanlardan ve geleneksel makinelerden ayırıyor ve makinelere insan seviyesinde veya ötesinde tasarım yetenekleri kazandırmak uzun vadeli bir arayış idi" diye yazdılar ve "Bir bilgisayarın beynini ve insanlığın bugüne kadar tasarladığı dünyanın en karmaşık cihazlardan birini, merkezi işlem birimini (CPU) otomatik olarak tasarlamak için yeni bir yapay zeka yaklaşımı sunuyoruz." dediler.

Proje, Linux işletim sistemini çalıştırabilen ve doğrulama testlerinde yüzde 99,99 doğruluk oranına ulaşabilen endüstriyel ölçekli bir RISC-V CPU'nun tasarlanmasını içeriyordu.

Yapay zeka, araştırmacıların insan ekiplerinin "tasarım süresinin ve kaynaklarının yüzde 60-80'inden fazlasını tükettiğini" söylediği tipik tasarım döngüsünün manuel programlama ve doğrulama sürecini atladı.

ilk kez 1945'te icat edilen von Neumann mimarisi denilen şeyi ortaya çıkaran yapay zeka, aynı zamanda bilgisayar tasarımıyla ilgili keşifleri de otonom olarak yapabildi.

PERFORMANSI MODERN BİLGİSAYARLAR GİBİ DEĞİL AMA...

CPU'nun genel performansı modern bilgisayarlara kıyasla nispeten mütevazıdır ve araştırmacılar, 1991 Intel 80486SX CPU'ya benzer bir seviyede performans gösterebileceğini söylüyor.

Ancak araştırmacılar, yapay zeka yaklaşımının geliştirilmesinin "tasarım döngüsünü önemli ölçüde azaltarak yarı iletken endüstrisinde reform yapma" potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Araştırma, "Pushing the limits of machine design: Automated CPU design with AI" ("Makine tasarımının sınırlarını zorlamak: Yapay zekayla otomatik CPU tasarımı") başlıklı bir çalışmada detaylandırıldı.

NVIDIA YAPAY ZEKAYI KULLANMIŞTI

Öte yandan Nvidia, bilgisayar çipi tasarımlarını optimize etmek için daha önce yapay zeka kullanmış ve mart ayında CPU'ların maliyetini ve performansını önemli ölçüde artırabilecek yapay zeka destekli çip tasarımına yönelik yeni bir yaklaşım yayınlamıştı.

(Fotoğraflar temsilidir)