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Tekrarlayan düşükler neden olur, nasıl önüne geçilebilir?

Betül Songur Betül Songur
30.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için gebelik kayıpları oldukça acı verici bir süreci de beraberinde getirir. Ancak konu ile ilgili bilgi veren Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Embriyolog Op. Dr. Öznur Dündar Akın, gerçekleştirilen tedavilerle düşük yaşanmasının önüne geçilebildiğini anlattı.

24'üncü gebelik haftasından önce meydana gelen gebelik kayıplarını düşük olarak tanımlamaktayız. Kişinin ikiden fazla düşük gerçekleştirmesi durumunda mutlaka doktor kontrolüne gidilmeli ve uzman hekim tarafından ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Bu ayrıntılı incelemeler sonucunda bir sebep bulunabilirse öncelikle bu sebebin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

TEKRARLAYAN DÜŞÜKTE SEBEBE YÖNELİK TEDAVİ ÖNE ÇIKIYOR

Sebebe yönelik tedavi, tekrarlayan düşüklerde en önemli kriterdir. Her tekrarlayan düşükte herhangi bir sebebe rastlanılmayabilir. Herhangi bir sebebe rastlanılmayan hastalarda ise düşüklerin temel sebebinin genetik anomaliler olabildiği düşünülmektedir.

GENETİK ANALİZLİ TÜP BEBEK TEDAVİSİ İLE BEBEK SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

Bu gibi hastalarda genetik analizli tüp bebek yapılmaktadır. Genetik analizli tüp bebek tedavisinde embriyonun seçilerek analizi yapılır ve genetik anomaliye bağlı olabilecek düşükler ekarte edilmekte ve sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir çocuk doğurma ihtimali arttırılabilmektedir.

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