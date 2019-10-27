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Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil tahrip edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirip tuzakladığı otomobilin tahrip edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil tahrip edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirip tuzakladığı otomobilin tahrip edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından, paylaşılan görüntüde teröristlerce bomba yerleştirilip tuzaklanan otomobilin tahrip edilmesi yer aldı. Bakanlığın paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" denildi.

FOTOĞRAFLI

Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil tahrip edildi

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