Telabyad’ta 2 bombalı saldırı son anda engellendi

Suriye’nin Telabyad kenti kırsalında bir araçta El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Gözaltına alınan teröristlerin sorgusunda ikinci bir araç olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırı için kullanılmak üzere olan ikinci araç da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile yerel kolluk ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından PKK/YPG terör örgütünün Telabyad kent merkezinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirileceği istihbaratı elde edildi. Yolda önlem alan ekipler, aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araca El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edildi. Gözaltına alınan iki terörist Telabyad Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorgulanan teröristlerin ifadesinde bomba yüklü ikinci bir araç daha olduğu bilgisi alındı. Operasyon düzenleyen ekipler, ikinci aracı da ele geçirdi. Gerekli incelemelerin yapıldığı araçlar daha sonra güvenli bir bölgede imha edildi.

Valilik açıklama yaptı

Saldırı girişimleriyle ilgili Şanlıurfa Valiliği yazılın bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğümüzce danışmanlık hizmeti verilen Suriye Telabyad ilçesi kırsalında, yerel kolluk ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarınca PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenleyecekleri yönünde alınan istihbarat üzerine, 05.02.2021 günü saat 23.30 sıralarında gerçekleştirilen yol kontrollerinde bir araçta yapılan aramada araca yerleştirilmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiş olup, aracın şoförüyle birlikte toplam 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü ikinci bir aracın bilgisinin alınması üzerine yapılan arama ve kontrol faaliyetleri neticesinde, 06.02.2021 günü patlayıcı düzeneği kurulu ikinci bir araç daha ele geçirilmiştir. Yakalanan her iki araç, gerekli işlemlerin tamamlanmasının akabinde güvenli alanlara çekilerek kontrollü bir şekilde patlatılmış ve yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

