TELE 1’de 5 günlük karartma son buldu!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE 1’e verdiği 5 günlük ekran karartma cezası bu gece itibarıyla son buldu.
Çarşamba günü yayına kapanmadan önce son yayını gerçekleştiren TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Necdet Saraç ve Fikret Bila, yayının açılmasıyla programlarına devam ederek ‘kaldığı yerden’ mesajı verdi.
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “El sallayarak veda etmiştik, el sallayarak başladık. Çok anlamlı oldu” ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) temmuz ayındaki toplantısında TELE 1'e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası vermişti. TELE 1’e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.
RTÜK’ün mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilerek TELE 1 ekranlarının 5 gün süreyle yayın durdurmasına karar verdi. TELE 1 ekranlarında 5 gün boyunca belgesel, müzik dahi yayınlanmadı.
3 Eylül Perşembe 00:00’da başlayan yasak, 8 Eylül Salı 00:00’da son buldu. TELE1’e bir kez daha ceza verilmesi halinde RTÜK, kanalın lisansını iptal edecek.