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  4. Telefon açarak tebrik etti! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Yerlikaya: Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin

Telefon açarak tebrik etti! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Yerlikaya: Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin

14.06.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları telefonla arayarak tebrik etti.

Telefon açarak tebrik etti! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Yerlikaya: Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin

Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Üs Bölge Komutanı Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'la görüntülü konuşan Bakan Yerlikaya şu ifadelerde bulundu:

"Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünde, 3 bin 305 rakımlı Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman jandarmalarımızı tebrik ettim. Asayiş Kolordu Komutanımız Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Üs Bölge Komutanımız Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'la görüntülü konuştum. Semaya en yakın tepelerde Ay Yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran, asil milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan korkusuz yürekler... Sizler kalbimizde taşıdığımız en nadide madalyalarsınız. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin."

Üs Bölge Komutanı Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'ın, Bakan Yerlikaya'ya üs bölgesi tekmili versinin ardından görüşme sona erdi.


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