Telefonda çığlıklarını dinledi! Ortaokul öğrencisi kıza okul çıkışı dehşet '20 kişi toplayıp...'

İstanbul Ümraniye'de okul çıkışı yaşanan darp olayının ayrıntıları dehşete düşürdü. Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, ortaokul 7. sınıf öğrencisi H.N.B. eğitim gördüğü okuldan çıktığı sırada bir grup öğrenci tarafından darp edildi. İddiaya göre, Ümraniye Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi H.N.B. yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darp edildi. Darp edilen öğrenci okul çevresindeki bir mağazaya sığınarak kurtuldu. Kafasından ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan H.N.B. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından ’beyin kanaması riski olabilir’ denilmesi üzerine küçük çocuk hastanede müşahede altına alındı. Hastanede yatan çocuğun ailesi darp raporu alarak saldırgan çocuklardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

"KIZIMLA KONUŞTUĞU SIRADA ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI"

Çocuğunun yaşadığı durum sebebiyle şikayetçi olacağını belirten anne, "Dün Zübeyde Hanım İlköğretim okulunda önce 10 tane öğrenci okul içerisinde kızıma saldırıyor. Ben bunun üzerine okul müdürünü aradım, müdür de bugün gerekeni onlara söylemiş. Bugün ise okul çıkışında kızım beni aradı eve geleceğini söyledi. Kızımla konuştuğum esnada birden kızım çığlık atmaya başladı ve ’yapmayın’ diye bağırdı. 20 kişi birden kızımı darp ederek kafasını cama vurmuşlar. Kızıma ’bir dükkana gir’ diye seslendim. Kızım bir telefoncuya giriyor ancak telefoncu da yardım etmemiş. Şu an kırmızı alanda yatıyor, beyin kanaması riski var.” dedi.

"20 KİŞİ GELDİLER! HEPSİ ÜSTÜME SALDIRMAYA BAŞLADI"

Okulunda bulunan öğrenciler tarafından darp edilen öğrenci H.N.B., “Okulda bana sataştılar, müdüre söylediğimiz için de müdür onları uyardı. Ben okuldan çıktıktan sonra bir kız 20 kişi toplamış, 20 kişiyle beraber geldiler. Bulunduğum mağazada hepsi üstüme saldırmaya başladı. Kafamı cama vurdular, ayağa kalkmaya çalışınca tekrar vurdular. Boynuma ve kafama geldi. Daha sonra kalkıp başka yere gitmeye çalıştım ve orada polisi aradık. Arka kısımda da onlar gülüyordu” şeklinde konuştu.

Bir grup öğrencinin darp olayı öncesinde sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)