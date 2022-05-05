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Telefondan Instagram hesap dondurma linki - Telefondan Instagram hesabı nasıl dondurulur?

03.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefondan Instagram hesabını dondurmak isteyen kullanıcılar uygulama üzerindeki ayarları araştırırlar. Ancak telefondan Instagram hesabını dondurmanın yolu internet tarayıcısını kullanmaktır. Herhangi bir tarayıcıdan açılacak link ile Instagram adresini dondurmak mümkündür. Telefondan Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Telefondan Instagram hesap dondurma linki - Telefondan Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram hesabını geçici olarak kapatmak isteyen kullanıcılar bunun için farklı cihazları kullanabilirler. Instagram hesabını uygulama üzerinden dondurmak mümkün olmadığı için bilgisayarın veya telefonun internet tarayıcısının kullanılması gerekir. İnternet tarayıcısından kolay bir şekilde Instagram hesabı dondurmak için uygulama tarafından paylaşılmış link bulunmaktadır. Telefondan Instagram dondurma linki nedir?

Instagram dondurma linki 2022 - Instagram geçici hesap dondurma nasıl yapılır?Instagram dondurma linki 2022 - Instagram geçici hesap dondurma nasıl yapılır?

Telefondan Instagram Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

Instagram adresini dondurmak için genellikle bilgisayar tercih edilir ancak bu işlem telefondan veya tabletten de gerçekleştirilebilir. Instagram hesap dondurma işlemini uygulama üzerinden yapmak mümkün değildir. Instagram hesabını geçici olarak kapatma işlemi telefondan yapılacaksa telefonun internet tarayıcısını kullanmak gereklidir.

Telefon veya tablet üzerinden Instagram dondurmak tarayıcı kullanıldığı için biraz daha zordur. Bazen internet kesintileri veya tarayıcı ayarlarındaki engeller nedeniyle Instagram dondurma işleminde sorun yaşanmaktadır. Ancak bu sorunlar haricinde telefondan geçici Instagram hesabı dondurma çok kolaydır.

  1. Telefon internet tarayıcısına girin ve Instagram.com sitesini açın.
  2. Instagram adresinize giriş yapın.
  3. Üstteki menüden profil simgesine tıklayın ve profil sayfasını açın.
  4. Profili düzenle seçeneğine tıklayın.
  5. En altta yer alan hesabımı geçici olarak kapat yazısının üstüne tıklayın.
  6. Hesabınızı neden kapattığınızın bilgisini seçin.
  7. Hesabınızın şifresini girin.
  8. Hesabı geçici olarak kapat yazısına tıklayın.

Bu işlemlerin ardından Instagram hesabı dondurulur. Bu işlemlerin daha kısa sürmesi için Instagram dondurma linkleri kullanılır. Bu linkler direkt olarak hesap kapatma sayfasına yönlendirmektedir.

Telefondan Instagram Dondurma Linki Nedir?

Telefondan Instagram dondurma linki profil sayfası işlemlerini geçerek direkt son aşamaya yönlendiren bir kısayoldur. Instagram dondurma linkini kullanmak için tarayıcıda Instagram hesabının açık olması gerekir. Eğer oturum kapandıysa bu link profile giriş yapmak için yönlendirir. Instagram oturumu açıksa link direkt kullanılabilir.

Telefondan Instagram hesabı dondurma linki için buraya tıklayınız

Telefonfan Instagram dondurma linkini kullanarak Instagram adresini dondurmak için izlenmesi gereken adımlar:

  • Linke tıklayın.
  • Açılan sayfada hesabı neden geçici olarak kapattığınızı seçin. Genellikle ara vermek istiyorum seçeneği önerilmektedir.
  • Altta ortaya çıkan şifre bölmesine hesabınızın şifresini girin. Bu işlem hesabı dondurma işlemini hesap sahibinin yaptığını doğrulamaktadır.
  • Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra altta yer alan hesabı geçici olarak kapat kısmına tıklayın.
  • Bu işlemlerin tamamlanması sonrasında hesap geçici olarak kapanır. Hesabı tekrar açmak için kullanıcı bilgileri ile giriş yapmak yeterli olur.
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sosyal medya Instagram
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