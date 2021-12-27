Telefondan Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango sorgulama...

2022 yılı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile belirlenecek şanslı kişi bütün zamanların en yüksek ikramiye miktarının sahibi olacak. Çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek ve 2022 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan isim belli olacak. İşte telefondan Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama!

2022 TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA!

Bu sene büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca büyük ikramiyenin yanında yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise dudak uçuklattı. Yılbaşında büyük ikramiye harici dağıtılacak toplam ikramiye tutarı bu sene için "670 milyon 760 bin TL" olarak belirlendi. Milli Piyango ikramiye oranlarının açıklanması sonrası umutlanan pek çok vatandaş bilet sorgulama yöntemini araştırmaya koyuldu.

2022 Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri yapılabilmekte. Büyük çekiliş sonrasında amorti sonuçları da dahil tüm vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için 31 Aralık 2021 gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip ederek canlı olarak da yılbaşı heyecanını yaşayabilecek.

Ayrıca Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurabilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz.

Yapılacak çekiliş sonrasında sonuçlar ''millipiyangoonline'' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ!

MİLLİ PİYANGO OYNAMA YÖNTEMİ!

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç farklı kategoride bulunur. Oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu kez ikramiyenin tamamı kazanılır.

Ayrıca Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde edebilir.

Milli Piyango oyununun kuralları detaylı olarak https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında bulunuyor.

