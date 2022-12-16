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Telefonlara gelen bu mesaja dikkat! Yeni oyunları deşifre oldu

16.12.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar insanları kandırmak için oyunlarına yeni oyunlar ekliyor. Bir zamanlar iş vaadiyle atılan mesajlar vatandaşların telefonlarına yeniden gitmeye başladı. Dolandırıcılar insanları tuzaklarına düşürmek için "İş-Kur'un özel versiyonuyuz" yalanını da ortaya attılar.

Telefonlara gelen bu mesaja dikkat! Yeni oyunları deşifre oldu

Dolandırıcılar yine boş durmadı. Sahtekarların insanları tuzaklarına düşürmek için kurguladıkları yeni oyunu deşifre oldu. İş bulma vaadiyle insanların umutlarıyla oynayan dolandırıcılar, "İş-Kur'un özel versiyonuyuz" diyerek vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalıştı.

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"İŞ-KUR'UN ÖZEL VERSİYONUYUZ"

'Merhaba sizi 1 saat çalışmaya davet ediyorum. Günlük maaş bin TL ile 3800 TL arasında, bana ulaşın' şeklinde bir dönem herkese gidiyordu bu tarz mesajlar. Bir saat çalışma karşılığında 500, bin, iki bin TL para vaat ediyorlardı. O mesajlar yine gönderilmeye başlandı ama başka bir tuzak yöntemle. Dolandırıcılar artık iş arayanları hedef alarak 'İş-Kur'un özel versiyonuyuz' yalanını uydurdular. Dolandırıcılar bir haftada iş bulmak için 2 bin 500, 1 ayda iş bulmak için bin TL istedi.

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dolandırıcılık

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