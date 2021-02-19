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Telefonuna gelen bir mesajla 2300 lira dolandırıldı

19.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Telefonuna gelen bir mesajla 2300 lira dolandırıldı

Samsun’da kimliği belirsiz bir dolandırıcı, arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirerek "hediye çekilişi" diye mesaj attığı genç kadını 2 bin 300 lira dolandırdı. Şaşkınlık yaratan dolandırıcılık, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Pes dedirten olayda, S.T. (25) adlı kadının arkadaşı olan B.A.’nın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz dolandırıcı tarafından ele geçirildi.

"HEDİYE ÇEKİLİŞİ VAR" DİYE MESAJ ATTI

Dolandırıcı bu hesap üzerinden S.T. ile yazışıp bir teknoloji mağazasının ismini vererek, "Hediye çekilişi var. Seni de düşündüm. Telefonun faturalı mı?" diye yazıp telefon numarasını istedi. S.T. de B.A. zannettiği dolandırıcının tuzağına düşerek telefon numarasını yazdı.

TELEFONA GELEN MESAJI TIKLAYINCA...

Telefona gelen mesajı tıklayan S.T.’nin telefon faturasına 2 bin 300 lira ücret yansıdı. Dolandırıldığını anlayan S.T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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