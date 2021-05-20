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Telegram'ın kurucusundan iPhone kullanıcıları için 'dijital köle' benzetmesi!

20.05.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram kanalı üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Apple'ı ve iPhone'ları hedef alan Durov, iPhone kullanan herkesi dijital kölelere benzetti.

Telegram'ın kurucusundan iPhone kullanıcıları için 'dijital köle' benzetmesi!

Telegram, WhatsApp ile olan rekabette sıklıkla adı geçen bir uygulama. Uygulamanın kurucusu Pavel Durov ise yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Durov, son olarak Telegram kanalı üzerinden paylaştığı sert sözlerle herkesin dikkatini çekmiş durumda.

PAVEL DUROV'DAN ŞOKE EDEN SÖZLER

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, kişisel kanalı üzerinden yaptığı paylaşımda Apple'ın iPhone modellerinin dezavantajlarından bahsetti. Büyük teknoloji şirketlerinin genellikle karı, özgürlüklere tercih ettiğini söyleyen Durov, Apple kullanıcıları için dikkat çeken bir benzetme yaptı.

Telegram

"SİZİ APPLE'IN DİJİTAL KÖLESİ YAPAR"

"iPhone sahibi olmak sizi Apple'ın dijital kölesi yapar" diyen Rus girişimci, böylece iPhone kullanıcılarını dijital köleye benzetti. Üstelik Durov, bu benzetme ile de yetinmedi.

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"ORTA ÇAĞ'A GERİ DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Pavel Durov, "İOS uygulamamızı test etmek için her iPhone kullanmam gerektiğinde Orta Çağ'a geri dönmüş gibi hissediyorum." dedi ve "iPhone'un 60Hz ekranları, çok daha akıcı animasyonları destekleyen modern Android telefonların 120Hz ekranlarıyla rekabet edemez." ifadelerini kullanarak iPhone'ların Android telefonlar karşısında dezavantajlı olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Telegram
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