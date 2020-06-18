Televizyon satın alırken keyfiniz kaçmasın! İşte televizyon alırken dikkat edilmesi gerekenler

Televizyon almak oldukça kolay. Fakat doğru televizyonu seçmek ise bir o kadar zor. Evinize, ofisinize veya herhangi bir yere alacağınız televizyonun boyutuna karar vermek ise televizyonu seçme konusunda büyük etken. Ancak insanlar hangi televizyon boyutunun en doğru seçim olduğu konusunda bir türlü karar veremiyorlar. Daha sonra bu durum çeşitli sorunlara dahi neden oluyor. Peki bu durum ile nasıl başa çıkılır? Tabi ki doğru televizyonu seçme rehberi ile.

1) Odanızın büyüklüğünü göz önünde bulundurun

TV ekran boyutundan çok daha fazlasıdır. Televizyonu kuracağınız oda, odadaki sehpa, duvar veya çerçevenin fiziksel boyutları da seçeceğiniz televizyon için oldukça önemlidir. Bu yüzden televizyon alırken, onun odadaki yerleşimini de göz önünde bulundurmanız gerek. Bu yüzden televizyonunuzu satın almadan önce odadaki eşyaları ve odanın tüm düzenini karşılaştırmak şart.

2) Nedir bu ekran boyutu?

Her yerde karşımıza çıkan ekran boyutu sizce ne demek? Bunun yanıtını biz verelim. Bir TV'nin çapraz uzunluğu, TV'nin ekran boyutunu oluşturur. Bunu hesaplamak için TV'nin sol üst köşesinden sağ alt köşesine ölçüm yapılır ve ölçümler inç cinsi ile ifade edilir. 1 inç ise yaklaşık 2,5 cm'dir.