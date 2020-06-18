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Televizyon satın alırken keyfiniz kaçmasın! İşte televizyon alırken dikkat edilmesi gerekenler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Televizyon ihtiyacınızı gidermek için bir televizyon almak istediniz ancak ekran boyutu birbirinden farklı olan televizyonlardan hangisinin en doğru seçenek olduğuna karar veremiyorsunuz. Sizin için hazırlanan doğru televizyonu seçme rehberi size oldukça yarar sağlayabilir.

Televizyon satın alırken keyfiniz kaçmasın! İşte televizyon alırken dikkat edilmesi gerekenler

Televizyon almak oldukça kolay. Fakat doğru televizyonu seçmek ise bir o kadar zor. Evinize, ofisinize veya herhangi bir yere alacağınız televizyonun boyutuna karar vermek ise televizyonu seçme konusunda büyük etken. Ancak insanlar hangi televizyon boyutunun en doğru seçim olduğu konusunda bir türlü karar veremiyorlar. Daha sonra bu durum çeşitli sorunlara dahi neden oluyor. Peki bu durum ile nasıl başa çıkılır? Tabi ki doğru televizyonu seçme rehberi ile.

televizyon oda

1) Odanızın büyüklüğünü göz önünde bulundurun

TV ekran boyutundan çok daha fazlasıdır. Televizyonu kuracağınız oda, odadaki sehpa, duvar veya çerçevenin fiziksel boyutları da seçeceğiniz televizyon için oldukça önemlidir. Bu yüzden televizyon alırken, onun odadaki yerleşimini de göz önünde bulundurmanız gerek. Bu yüzden televizyonunuzu satın almadan önce odadaki eşyaları ve odanın tüm düzenini karşılaştırmak şart.

televizyon-2

2) Nedir bu ekran boyutu?

Her yerde karşımıza çıkan ekran boyutu sizce ne demek? Bunun yanıtını biz verelim. Bir TV'nin çapraz uzunluğu, TV'nin ekran boyutunu oluşturur. Bunu hesaplamak için TV'nin sol üst köşesinden sağ alt köşesine ölçüm yapılır ve ölçümler inç cinsi ile ifade edilir. 1 inç ise yaklaşık 2,5 cm'dir.

televizyon

3) TV'niz için önerilen izleme mesafesini hesaplayın

Tüm televizyonlar belirli bir izleme mesafesine sahiptir. Bu mesafe, televizyonu en iyi şekilde izlemenizi sağlar. Bunu ölçmek için ise ekran boyutunu 1,2 ile çarpmak gerekir. Örneğin; 75 inçlik bir TV için bu mesafe 90 inç ( yaklaşık 2,3 metre) demektir. Sizin için en iyi televizyonu bu basit hesaplama ile seçebilirsiniz.

televizyon çözünürlük

4) TV çözünürlüğünü kontrol edin

Herkes daha kaliteli görüntüler sunan televizyonlara sahip olmak ister. Bunun için ise çözünürlük değerlerine dikkat etmek gerekir. Ekran boyutu arttıkça çözünürlüğünde artması herkes için iyi olacaktır. Örneğin; 75 inç büyüklüğündeki bir televizyonda HD çözünürlük sunmak çoğu kişiyi tatmin etmeyebilir. Günümüzde ise 8K çözünürlük kullanılmaya, 4K Ultra HD çözünürlük ise artık standartlaşmaya başlamıştır. Bu yüzden yeni bir televizyon alırken en az Full HD çözünürlüğe sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Buna dikkat etmezseniz çok değil 1 veya 2 yıl sonra, çözünürlük yüzünden görüntü kalitesinde düşüş gözlemleyebilirsiniz.

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