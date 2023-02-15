Televizyonda izleyince... Jandarmayı durdurup elindeki poşeti uzattı! Küçük çocuk herkesi duygulandırdı

Duygulandıran olay Aksaray’ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ailesi ile birlikte yaşayan Ahmet Eymen Bağcı (8) televizyondan izlediği deprem bölgesindeki haberlerden etkilenerek harçlıklarından biriktirdiği kumbarasındaki parasını bir poşete koyarak dışarıya çıktı.

JANDARMA ARACINI DURDURDU! ELİNDEKİ POŞETİ UZATTI

Bu sırada devriye gezen Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip aracını gören minik Ahmet Eymen, jandarma aracını durdurarak elindeki para dolu poşeti uzattı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DAVRANIŞI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Jandarma ekiplerinden paraları deprem bölgesine göndermesini isteyen Ahmet Eymen, herkesi duygulandırdı. Paraların bölgeye ulaştırılması için çocuğun elinden alan jandarma ekipleri, çocuğa çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti. (İHA)