HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Televizyonda izleyince... Jandarmayı durdurup elindeki poşeti uzattı! Küçük çocuk herkesi duygulandırdı

Televizyonda izleyince... Jandarmayı durdurup elindeki poşeti uzattı! Küçük çocuk herkesi duygulandırdı

15.02.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da devriye gezen jandarmanın aracını durduran 8 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları uzatıp deprem bölgesine gönderilmesini istedi. Küçük çocuğun o davranışı herkesi duygulandırırken jandarma ekipleri paraların bölgeye ulaştırılması için çocuğun elindeki poşeti aldı ve çocuğa hediyeler verip teşekkür etti.

Televizyonda izleyince... Jandarmayı durdurup elindeki poşeti uzattı! Küçük çocuk herkesi duygulandırdı

Duygulandıran olay Aksaray’ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ailesi ile birlikte yaşayan Ahmet Eymen Bağcı (8) televizyondan izlediği deprem bölgesindeki haberlerden etkilenerek harçlıklarından biriktirdiği kumbarasındaki parasını bir poşete koyarak dışarıya çıktı.

JANDARMA ARACINI DURDURDU! ELİNDEKİ POŞETİ UZATTI

Bu sırada devriye gezen Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip aracını gören minik Ahmet Eymen, jandarma aracını durdurarak elindeki para dolu poşeti uzattı.

thumbs_b_c_a88f09545f22b7ed64aad10c8687f89e

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DAVRANIŞI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Jandarma ekiplerinden paraları deprem bölgesine göndermesini isteyen Ahmet Eymen, herkesi duygulandırdı. Paraların bölgeye ulaştırılması için çocuğun elinden alan jandarma ekipleri, çocuğa çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti. (İHA)

Havuzda tsunami! Deprem anında kaydedildi Havuzda tsunami! Deprem anında kaydedildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi ağlatan fotoğraf! 'Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık'Türkiye'yi ağlatan fotoğraf! 'Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık'
9. günde peş peşe mucizeler geliyor!9. günde peş peşe mucizeler geliyor!
Duygulandıran görüntüler! 'Bunu yapan cehenneme girer mi?'Duygulandıran görüntüler! 'Bunu yapan cehenneme girer mi?'
Anahtar Kelimeler:
deprem Aksaray

En Çok Okunan Haberler

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz, şehrin üzerine yıkılacaktı

Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz, şehrin üzerine yıkılacaktı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!

Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.