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Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

23.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonunuzu değiştirmek istemiyorsunuz ama özellikleri de yeterli gelmiyor mu? Öyleyse size güzel bir haberimiz var. İnternete girmek, farklı uygulamalarda gezinmek, kısacası telefonunuzda yaptığınız her şeyi televizyonunuzda da yapmak istiyorsanız bu artık mümkün. Xiaomi Mi Box S 4K ile tüm bu özellikleri deneyimleyebilirsiniz. Detayları öğrenmeye ne dersiniz?

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

Televizyonunuzu değiştirmenize gerek kalmadan da akıllı bir televizyona sahip olabilirsiniz. "Peki ama nasıl?" diyorsanız önerimize kulak verin. Xiaomi Mi Box S 4K, özellikleri sayesinde akıllı televizyona kavuşmanızı sağlayacak harika bir ürün. Ayrıntıları siz de merak ettiyseniz gelin, Xiaomi Mi Box S 4K incelemesini birlikte yapalım.

Xiaomi Mi Box S 4K

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

Xiaomi Mi Box S 4K'nin teknik özellikleri

Artan kur fiyatları ile evlerdeki teknolojik cihazları yenileri ile değiştirmek bazen zor olabiliyor. Bu nedenle cihazlarınıza ihtiyaçlarınız doğrultusunda küçük ve etkili dokunuşlar yaparak onları çok daha verimli kullanabilirsiniz. Xiaomi Mi Box S 4K, tam olarak böyle bir teknolojiyi size sunuyor. Televizyonunuza taktığınız anda arayüzünden teknolojik özelliklerine kadar televizyonunuzu değiştirip harikalar yaratabiliyor. Bu muhteşem cihaz, kolay kurulumu ile de beğeni kazanıyor.

HDMI girişi ile televizyonunuza bağlayabileceğiniz Xiaomi Mi Box S 4K; teknik özellikleri ile dilediğiniz uygulamaları indirebileceğiniz, internette dolaşabileceğiniz, Netflix gibi uygulamaları hiç takılmadan kullanabileceğiniz bir altyapıyı televizyonunuza taşıyor. Android altyapısı ile çalışan bu cihaz, televizyonunuza Android işletim sistemini entegre ediyor. Yani Android bir cihazın açtığı tüm uygulama ve web sitelerini bu ürün ile televizyonunuzda da açabiliyorsunuz. Web tarayıcısı ile internet gezintileri yapabiliyor, yine uygulama market üzerinden ihtiyacınız olan uygulamaları indirebiliyorsunuz.

Cihazın Cortex-A53 işlemcisi ile web gezintilerinizde hiçbir kasma, donma problemi ile karşılaşmıyorsunuz. 2 GB RAM ve 8 GB hafızası ile dilediğiniz uygulamaları cihazın içine hafıza problemi yaşamadan yükleyebiliyorsunuz. Dilerseniz uygulama yükleme işlemini USB girişi ile dışarıdan yapabiliyorsunuz. 4 çekirdekli Xiaomi Mi Box S 4K'nın bilinmeyen özelliklerinden biri ise kumandasındaki sesli arama fonksiyonu. Bu işlev sayesinde yazmakla uğraşmadan tüm komutları sesli asistan ile gerçekleştirebiliyorsunuz.

Xiaomi Mi Box S 4K'nin avantajları ve dezavantajları

Bu cihaz için çok fazla dezavantaj sayamayacak olsak da avantajları sıralamakla bitmez. İlk olarak Xiaomi kalitesi bu üründe de gayet başarılı şekilde sunuluyor. Şık tasarımıyla beğeni kazanan ürün, kaliteli materyallerden üretiliyor. Modelin kendi arayüzünün olması, uygulamaları ve ekranları bu arayüzde bir telefon ekranındaki gibi yansıtması diğer önemli avantajları arasında bulunuyor. Bu sayede karmaşık bir görünüm ile karşılaşmıyorsunuz. Cihaza kablolu ve kablosuz kulaklıklar bağlanabiliyor. Bu da gürültüsüz ortamda bir şeyler izlemek isteyenler için ciddi bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Android'e yüklenebilen çoğu programı Mi Box'ınıza da yükleyebiliyorsunuz fakat bu istisnasız her programı yükleyebileceğiniz anlamana gelmiyor. Ürünün Bluetooth kumandası da çok sevilen özellikler arasında yer alıyor. Bu sayede cihazınızı görünmemesi için televizyonun arkasına koysanız bile kumanda her yerden çekiyor. Yani sinyali cihazın görmesine gerek kalmıyor. Ürün için söylenebilecek diğer bir dezavantaj, kısa da olsa bir kablo ile televizyonunuza bağlanıyor olması fakat kablo görüntüsü sizi rahatsız etmiyorsa ya da kabloyu gizleyebilecek bir alanınız varsa bu detay dezavantaj bile sayılmayabilir.

Xiaomi Mi Box S 4K kullananların yorumları

Xiaomi Mi Box S 4K yorumlarını incelerken neredeyse hiç kötü yorum görmemeniz sizi şaşırtmasın. Xiaomi Mi Box S 4K özellikleri ile neredeyse herkesi memnun ediyor. Özellikle çoğu uygulamanın yüklenebilmesi ve kumandadaki sesli arama işlevi en çok beğenilen özellikler arasında. Aynı zamanda web tarayıcısında gezinirken oldukça hızlı sonuçlar alınabilmesi de yine kullanıcıların beğendiği özelliklerden bir diğeri. Olumsuz yorumlar arasında ise cihaza gelen güncellemeler sonrası yaşanan problemler yer alıyor. Cihaza güncelleme geldiğinde çeşitli performans kayıplarının yaşandığı, ikinci bir güncelleme ile problemlerin genellikle düzeltildiği fakat arada geçen sürede yaşanan sorunların kullanıcıları rahatsız ettiği belirtiliyor. Olumlu veya olumsuz özellikleri bir yana yine de tartışmasız bir gerçek var ki hangi marka ve model olursa olsun, HDMI girişi olan televizyonunuzu bir streaming platformuna çevirebiliyor. Başka söze gerek var mı?

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Xiaomi Mi Box S 4K'ye alternatif ürünler

1. NEXT MYBOX 4K Android TV Box

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

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NEXT MYBOX 4K Android TV Box ile Youtube, Netflix, puhutv, BluTV ve Amazon Prime gibi tüm uygulamaları sorunsuzca televizyonunuz üzerinden kullanabiliyorsunuz. 4 çekirdek işlemcili ve 2 GB RAM kapasitesi ile Android bir cihazda kullanabileceğiniz çoğu özelliği televizyonunuza aktarabiliyorsunuz. Modelin Bluetooth özelliğinin olmaması ufak bir dezavantaj olsa da bu işleve ihtiyaç duymayanlar için epey kullanışlı bir cihaz.

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2. Wellbox WX-X3 Mini 4K Android TV Box

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

Televizyonunuzu streaming platformuna dönüştürmek için fiyat performans ürünü arıyorsanız Wellbox WX-X3 Mini 4K Android TV Box tam da size göre. 4 çekirdekli ARM Cortex A55 işlemcili ve 2 GB RAM kapasiteli model; Netlix, puhutv ve BluTV gibi uygulamaları yüklemenize olanak tanıyor. Kurulumu epey basit olan bu cihaz, ses ve görüntü aktarımı konusunda da çok iddialı. Üstelik fiyat avantajıyla rakiplerinin arasında öne çıkan model, 4K görüntü kalitesi sunabiliyor.

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3. LLIN-IT X96 Mini Android TV Box

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

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"Ben televizyonda çok fazla internette dolaşmam, genellikle Netflix gibi platformlardan dizi ya da film izlerim." diyorsanız aradığınız cihaz LLIN-IT X96 Mini Android TV Box olabilir. Bu model, diğer cihazlara göre performans ve hız açısından biraz geri planda kalsa da kullanım amacınız genellikle dizi veya film izlemekse beklentilerinizi karşılayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Android altyapısını kullandığı için arayüzü oldukça basit ancak işletim sistemi web gezileri için biraz eksik kalabiliyor.

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4. Xiaomi Mi Stick Android TV Box

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

"Ben kablo ile uğraşmak istemiyorum." diyorsanız aradığınız ürün Xiaomi Mi Stick TV Box. İşlevselliği ile Xiaomi Mi Box S 4K'yi aratmayan ürün, bu modelden farklı olarak kablosuz tasarımı ve taşınabilir olması ile beğeni kazanıyor. Dahili Chromecast özelliği ile videoları ya da diğer içerikleri kolayca ekrana aktarabiliyorsunuz. Ayrıca model sayesinde daha gerçekçi, dinamik ve sürükleyici ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

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5. GoldMaster Netta 2 Pro

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

Yüksek hız ve performans denildiğinde akla gelen ilk cihazlardan biri olan GoldMaster Netta 2 Pro, fonksiyonel özellikleriyle de kullanıcılarından tam not alıyor. Ürün, klavyeli akıllı kumanda sistemi sayesinde aramalarınızı kolay bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. 4 çekirdekli işlemcisi ile özellikle yüksek performans isteyenler için tercih edilmesi gereken ürünler arasında yer alıyor. 6K ultra çözünürlüğü ile yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

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6. Techstorm I96 Pro

Televizyonunu bir streaming platformuna çevirmek isteyenler için Xiaomi Mi Box S 4K incelemesi

"Benim için full HD 1080p çözünürlük yeterli." diyorsanız veya televizyonunuz çok da büyük olmayan bir ekrana sahipse uygun fiyatlı modellerden biri olan Techstorm I96 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Modelin 32 GB bellek kapasitesi sayesinde tüm kullanımlarınız için yeterli alanı bu cihazda bulabilirsiniz. Ürünün tek dezavantajı ise kumandasında akıllı komut özelliğinin bulunmaması.

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