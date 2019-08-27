HABER

Tellere takılan kumru kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Bursa’da elektrik tellerine takılan kumruyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesinde gece saatlerinde aydınlatma direğinin tellerine kumru takıldı.

Tellere takılan kumru kurtarıldı

Bursa’da elektrik tellerine takılan kumruyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.
Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesinde gece saatlerinde aydınlatma direğinin tellerine kumru takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu UEDAS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kumruyu kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, sepetli vinçle elektrik direğine çıkarak kumruya ulaştı. Kumru daha sonra takıldığı tellerden kurtardı. Kumru tekrar özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar kısa sürede olay yerine gelerek kumruyu kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Tellere takılan kumru kurtarıldı

Tellere takılan kumru kurtarıldı

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildiTunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
‘Kıran Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi‘Kıran Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.