HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Telleri yırttı, kız öğrenci yurduna girdi! Bir il bunu konuşuyor: Valilik devreye girdi

Telleri yırttı, kız öğrenci yurduna girdi! Bir il bunu konuşuyor: Valilik devreye girdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.10.2024 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta akılalmaz olay! Bir kişi tel örgülere zarar vererek kız öğrenci yurduna girdi. Durumu fark eden öğrenciler panikle tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran sapık hemen kaçtı. Valiliğin devreye girdiği olayda şüpheli daha sonra yakalandı. Hiçbir kız öğrenciyle temas etmediği anlaşılan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Telleri yırttı, kız öğrenci yurduna girdi! Bir il bunu konuşuyor: Valilik devreye girdi

Sivas'ta telleri aşarak Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kız Yurdu'na giren erkek öğrenci paniğe sebep oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERİNCE...

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım Kız Yurdu'na M.Y. isimli bir erkek öğrenci girdi. Telleri aşarak kız yurduna giriş yaptığı iddia edilen M.Y., kampüs içerisindeki kız öğrencilerin tepkisi üzerine kaçtı.

AW302577_01

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak, hakkında işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, “5 Ekim Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında ilimiz merkez Binali Yıldırım KYK kampüsü içinde şüpheli erkek bir şahsın görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz hemen çalışma başlatmıştır. Kampüs içinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmiş ve yapılan araştırmada şüpheli erkek bir şahsın arka tarafta bulunan alandan yurt yerleşkesine tel örgülere zarar vererek girdiği ve bahçe alanında telefon ile konuşur vaziyette dolaştığı, daha sonra öğrenciler tarafından fark edilen şahsın haber verilmesi üzerine özel güvenlik görevlileri gelmeden 22.50 sıralarında kaçarak geldiği yerden uzaklaştığı tespit edilmiştir.

AW302577_02

"KİMSEYLE TEMASI OLMADI"

Yapılan görüşmeler ve araştırmalarda şüphelinin içeride herhangi bir öğrenci ile temasının olmadığı anlaşılmış, bu zamana kadar yansıyan bir şikayet ve mağduriyet bildirilmemiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. isimli şahıs yakalanarak, hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır. Ailelerinin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde kolluk birimlerimiz her zaman olduğu gibi 7/24 görev başında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Sivas öğrenci valilik yurt
En Çok Okunan Haberler
İsrail Beyrut ve Suriye'yi vurdu! Şiddetli patlamalar yaşandı

İsrail Beyrut ve Suriye'yi vurdu! Şiddetli patlamalar yaşandı

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! 'Evinde öldürüldü'

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! 'Evinde öldürüldü'

Yer: İstanbul! Kimseye aldırmadı, sokak ortasında mastürbasyon yaptı

Yer: İstanbul! Kimseye aldırmadı, sokak ortasında mastürbasyon yaptı

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Yeni reform Erdoğan'ın masasına geliyor: 'Cezasızlık' son bulacak!

Yeni reform Erdoğan'ın masasına geliyor: 'Cezasızlık' son bulacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.