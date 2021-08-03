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Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Gündoğmuş'taki yangın kara yoluna ilerliyor

03.08.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle kara yoluna doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Gündoğmuş- Manavgat kara yolundan Gündoğmuş ilçe merkezine giriş trafiğe kapatıldı. Bölgedeki durum, hava unsurlarının telsiz konuşmalarına da yansıdı. Konuşmalarda "Senir- Gündoğmuş yolunu alevler kapattı", "İlçeden çıkış kapanıyor. Çok acil çok acil bu koordinata çalışalım kim varsa'', "Senir- Gündoğmuş yolunu alevler kapattı. Çok acil en yakın hava aracı" gibi ifadeler yer aldı.

Gündoğmuş ilçesinde orman yangını rüzgarın etkisiyle kara yoluna doğru ilerliyor. Yangının seyrini sürdürmesi üzerine polis ekipleri Gündoğmuş- Manavgat kara yolundan Gündoğmuş ilçe merkezine girişi trafiğe kapattı. Araç girişine izin verilmeyen yolda sadece itfaiye, arazözler, su tankerleri gibi acil olacak araçların girişine izin veriliyor. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyor.

TIRMIKLA SET KURUP, AĞAÇLARI KESİYORLAR

Mahalle sakinleri ise kara yoluna kadar ilerleyen yangına müdahale etmek için elektrikli ağaç kesme makinesiyle ağaçları keserken, tırmıklarla da topraktan set oluşturuyor.

Yaşanan orman yangınlarından dolayı ilçe merkezinin üzerini duman bulutları kapladı. Yangını söndürmek için havadan müdahale eden helikopterler ise dumanlar arasında gözükmezken, güneş ise kızıla döndü.

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HAVA UNSURLARI TELSİZ KONUŞMASI

Bölgedeki durum, hava unsurlarının telsiz konuşmalarına da yansıdı. Konuşmalarda "Senir- Gündoğmuş yolunu alevler kapattı", "İlçeden çıkış kapanıyor. Çok acil çok acil bu koordinata çalışalım kim varsa. 364912 - 315805. Acil yol kenarı", "Senir- Gündoğmuş yolunu alevler kapattı. Çok acil en yakın hava aracı", "Görüş iyice düştü, artık çalışamıyoruz buraya. Gündoğmuş'un kuzey doğusundaki ilk noktaya çalışmaya devam ediyoruz. Yolu kapanmasına neden olan bu duman bir süre sonra su aldığımız yerde de görüs düşmeye başlayacak malumat" ifadeleri yer aldı.

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YARALI HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR

Manavgat yangınının ardından yürek burkan görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangında yaralanan hayvanların tedavisi için yoğun çaba harcıyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler ile gönüllü veteriner ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner hekimler Karaavca- Değirmenli köyünde yaptıkları incelemelerde yaralanan hayvanları tedavi ediyor. Büyük- küçükbaş hayvan muayene ve tedavilerini yapan veteriner hekimler civcivlerin de muayenelerini hassas bir şekilde yaptı. Kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı olan Büyükşehir ekipleri yanan bir kaplumbağayı da tedavi etti. Kaplumbağanın yanan ayakları ilaçla temizlendikten sonra yanık merhemi sürüldü. (DHA)

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