Antalya, Muğla ve Isparta'da orman yangını! İşte il il yangınlarda son durum

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alınırken diğer yangınları için ise çalışmalar sürüyor.Antalya, Muğla ve Isparta'daki yangınlar devam ederken İzmir, Adana ve Denizli'deki yangınlar söndürüldü.

ANTALYA'DA BİR İLÇE TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.

DEMRE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demre'ye bağlı Davazlar Mahallesi'ndeki Divle mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık iki saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri ve ekiplerle müdahale edildi. Yangın bölgesine gelen yaklaşık 250 vatandaş söndürme çalışmalarına su tankerleri, kürek, kazma ve tırmıkla destek verdi. Yangında 10 dekar makilik alan zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

MARMARİS'TE YOĞUN DUMAN MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz yangına müdahaleyi sürdürüyor.

MİLAS-BODRUM

Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahaleler sürüyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Jandarma ekipleri Ören Mahallesi Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı mahallelerinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

MENTEŞE'DE YANGIN

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde dün ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, 12 arazöz, 5 su ikmal deposu, 3 helikopter, 1 uçak, 10 dozer 100’ün üstünde personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

15 EV HASAR GÖRDÜ

Yangında söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekipleri, vatandaşları müdahale etti.

Çandır, Yıldız, Camili mahallerinde yaklaşık 15 ev hasar gördü. Evinin yandığını zanneden bir kadın, ağıt yaktı.

5 İLDE YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Denizli Valiliği yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilerek, “Yangında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 16 adet araç, 6 adet ilk müdahale aracı, 25 adet tanker, 3 adet dozer ile 2 adet kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 25 adet arazöz, İl Sağlık Müdürlüğü’nden 6 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komando Tugay Komutanlığı’ndan yeterli sayıda personel ile birlikte özel sektörün de desteğiyle 12 adet iş makinası, su taşıma amaçlı 12 adet beton mikseri bölgede görev almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 40 ton su taşıma kapasiteli yangın söndürme uçağı talep edilmiş ve uçak yangın söndürme çalışmalarına destek vermiştir. Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinası, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır” denildi.

AYDIN-BOZDOĞAN

Aydın Bozdağan'da yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının Muğla sınırına da sıçradığını belirten Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü." dedi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Şenay Kurt, yangın sırasında ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları komşusunun ahırına taşıdıklarını söyledi.

Kürekle alevleri söndürmek için mücadele ettiğini belirten Kurt, "Bugün burada cehennemi yaşadık. Ateş geliyor denildiğinde dağın öteki kısmındaydı ama biz buraya koşarak geldik. Ahırdan hayvanlarımızı çıkardım. İnek, tavuk, köpek ve eşek vardı. Eşeği saldım, eşeği az önce aşağıda canlı olarak görünce çok mutlu oldum, Allahıma şükürler olsun. Eşeğimi gördüm orada." diye konuştu.

Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde orman yangını çıkmış, yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşmıştı.

İZMİR-ADANA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Buca ve Adana Karaisalı yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

MUĞLA-SEYDİKEMER

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Seydikemer Bayır ve Çökek Mahallelerindeki ormanlık alanda gece saatlerinde 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu. Bölgede eli ayağı tutan ne kadar genç varsa alevlerle mücadele için seferber olurken el fenerleri ile ormanda halkın mücadelesi kısa sürede sonuç verdi ve yangınlar kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği Seydikemer’deki yangınlarda halk teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.



