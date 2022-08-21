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TEM’de feci kaza! Otomobil takla attı: 5 yaralı

21.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazayı gören diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı. İşte detaylar...

TEM’de feci kaza! Otomobil takla attı: 5 yaralı

Feci kaza, TEM Otoyolu Akyazı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazayı görerek duran diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası tem
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