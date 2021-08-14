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TEM'de ilginç olay! Lastikleri aynı anda patladı

14.08.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Düzce geçişinde ilginç bir olay yaşandı. İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 7-8 aracın lastiği aynı anda patladı. Emniyet şeridinde lastiğini değiştiren sürücüler yoluna devam ederken, bazıları lastikçiye kadar gitti.

TEM'de ilginç olay! Lastikleri aynı anda patladı

İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 7-8 aracın Düzce ile Gümüşova rampalarında lastikleri patladı.

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Bir anda ne olduğunu anlayamayan sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerek, lastiklerini değiştirmeye başladı. Araçlarında stepne lastik olmayanlar ise yol yardım ekiplerini çağırarak bölgede lastiklerini değiştirdi. Yolda ilerlerken bir anda sağ ön lastiğinin patladığını fark eden sürücü Yasin Yıldırım, "Yolun ortasında herhalde demir varmış. Lastik patladı. Benim durduğum yerin dışında 5-6 tane daha araç vardı. Onlar da stepne takarak devam ettiler. Biz de yol yardımı çağırdık değişimi yaptılar" dedi.

"HEPSİNİN LASTİKLERİ YARILMIŞTI"

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki bir tesisteki lastikçide yoğunluk yaşandı. Lastikleri patlayan sürücülerin uğradığı dükkanda birçok aracın lastiği değiştirildi.

İstanbul'dan Zonguldak'a giden Cengiz Yiğit de ilginç olayı yaşayanlar arasındaydı. Yiğit, otobanda hızla gittiğini bir anda lastiğinin patladığını ve emniyet şeridine geçtiğini belirterek, "Otobanda ben sol şeritteydim. Yeni yapılan bir asfalt çalışması vardı ama şerit çizgileri yoktu. Eski yola girdiğimiz an sanırım bir kot farkı var ne olduğunu anlayamadım. Birden sol tekerim patladı. Otobanda olduğumuz için biraz da süratli idik. Son anda arabayı yavaş yavaş dörtlüleri yakarak sağa çektim. Önümde bir araba vardı şaşırdım. Sonra arkama bir baktım benimle beraber 5-6 araba aynı şekilde dörtlülerini yaktı. Ortalık bir anda karıştı. Belki önümde 15-20 tane belki arkamda 15-20 tane araç vardı. Herkesin lastikleri yarılmış bir durumdaydı. Hatta birkaç kişiye sordum hepsinin lastikleri yarılmıştı. Elime bir tane fener aldım yaklaşık 200 metre kadar geriye gittim yolda ama bir şey göremedim. Ondan sonra polis arkadaşlar geldi onlara olayı anlattım onlar da gidip baktılar. Onlar da sanırım bir çözüme ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ ARACI BİZ KURTARDIK"

Patlayan lastikler olduğu ihbarını almasının ardından bölgeye giden lastikçi Sait Usta, "Yola ne düştüyse artık bilemiyoruz. Yol yardım aracımız olduğu için bölgeye gittik. Birkaç aracı biz kurtardık. Birkaç aracı dükkana gönderdik. Ama orada herhangi bir parçaya rastlamadık. Kara yolları da oradaydı zaten. Biz görevimiz olarak vatandaşlara destek olmak için yolda kalan araçları kurtardık. Şimdi bir başka arkadaşımıza çıkma lastik takıp yine yoluna devam edecek buradan" ifadelerini kullandı. (İHA)

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