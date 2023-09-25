TEM’de intihar girişimi! Tüm çabalara rağmen ikna olmadı

Olay saat 15.30 sıralarında Kağıthane Tem Otoyolu Seyrantepe mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kadın, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkuluklara çıkan kadını ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Bunalımda olduğu iddia edilen kadın, tüm ikna çabalarına rağmen itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı. Kolu incinen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER!"

Öte yandan, çevredekilerin olayı bir yandan cep telefonuyla kayda alırken, diğer yandan film izler gibi izlemesi ortaya ilginç görüntüler çıktı. Olayın ardından durdurulan trafik tekrar açıldı.

