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TEM Otoyolu, bugün boşaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı.

TEM Otoyolu, bugün boşaldı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen Cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu'na yönelenler burada da trafiği kilitledi. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti. TEM Otoyolu'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi.
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TEM Otoyolu, bugün boşaldıTEM Otoyolu, bugün boşaldıTEM Otoyolu, bugün boşaldıTEM Otoyolu, bugün boşaldı

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