TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

Olay yerine polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan meyveler de yola sa\u00e7\u0131ld\u0131.\n\u0130tfaiyenin kamyonda s\u0131k\u0131\u015fanlar\u0131 kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\n(\u0130HA)PARTNERKad\u0131nlar\u0131n haz noktalar\u0131Sakarya\u2019da kamyonet t\u0131ra arkadan \u00e7arpt\u0131: 1 \u00f6l\u00fc 1 yaral\u0131Diyarbak\u0131r\u2019da \u2018\u00e7ay\u0131 fazla yazd\u0131n\u2019 kavgas\u0131nda a\u011f\u0131r yaralanan gen\u00e7 hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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