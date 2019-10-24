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TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Avcılar bağlantı yolunda bulunan gişelere meyve yüklü kamyon çarptı.

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan meyveler de yola saçıldı.

İtfaiyenin kamyonda sıkışanları kurtarma çalışması sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza Avcılar gişeler

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