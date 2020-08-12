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Temel Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün çok ciddi mesele olduğunu bildirdi. Hastalığın uzun bir dönem daha süreceğe benzediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bunun için de uzun dönem sürecek olan adımlara ihtiyaç var" dedi. Hükümetin dış politikasını eleştiren Karamollaoğlu, "Bir politika yürütemiyorsunuz. Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkan verir. Dış politika da yalnızlaşmışız. Kime yar olacağımız belli değil. Bir Rusya'ya gidiyoruz, bir Avrupa'ya gidiyoruz, bir ABD'ye gidiyoruz, bir Çin'e gidiyoruz. Sonunda hiç kimseyle doğru bir bağ kuramıyoruz. Bu kadar şaşkınlık Türk dış politikasında hiç yaşanmadı. Geldiğimiz nokta üzücü. Dış politikada böyle gidemezsiniz" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise, "Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

(DHA)

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