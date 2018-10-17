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Temelli: Ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

BİTLİS'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyledi. Beraberindeki bölge milletvekilleriyle birlikte Bitlis'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partililer tarafından karşılandı. HDP il binasına geçen Temelli, burada açıklamalarda bulundu. Temelli,ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu ülkenin demokratikleşmesi için yüzleşmeye, toplumsal barışa, demokratik bir rejime kavuşmasına ihtiyacı var. Bunun ilk adımını yerel seçimlerde hep birlikte atacağız. Yerel demokrasi adımını atarak, bu iktidarın tıkadığı diğer alanları da birlikte açacağız.Tüm toplumu buna davet ediyoruz. Artık birlikte demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesi verme zamanını gösteriyor. Artık bir değişim zamanıdır. Ortak vatanımızda demokratik bir cumhuriyeti var etme zamanıdır. Farklılıklarımızdan güç alarak, hepimiz birbirimizin değerini koruyarak ve yaşam haklarımıza sahip çıkarak, ortak vatanımızda demokratik bir cumhuriyeti, demokratik bir ulus anlayışıyla var edebiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yaptığımızda bu ülkeye barış ve huzur ve demokrasi gelir. Bu ülkeye demokrasi ve barış gelirse, Ortadoğu'ya da gelir." Temelli, daha sonra beraberindeki milletvekilleri ve partililerle birlikte kent merkezinde esnafa ziyarette bulunup, sohbet etti.

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