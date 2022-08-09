Temizliği yanlış yapıyorsunuz! Bu yöntem tasarruf etmenizi sağlayacak

TikTok kullanıcısı @cleanmyspace sosyal medyada temizlik hakkında yapılan hataları paylaştı. Bu paylaşıma göre insanların temizlik yaparken yaptığı en büyük hatalar arasında temizlik yapmadan önce kirli alanlarda kullanılan ürünlerinin bir süre o alanda kalmasına izin vermemek olduğunu belirtiyor. Aceleyle silinen alanlarda daha fazla temizlik ürünü ve su kullanılıyor. Temizlik uzmanı, ürünün oturması ve ağır kaldırma işini sizin yerinize kullandığınız malzemelerin yapması gerektiğini belirtiyor.

DURULAMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

İnsanların suçlu olduğu ikinci hata, durulamaya başlamadan önce bir temizlik ürününün işini yapıp yapmadığını kontrol etmemek. Profesyonel temizlikçi Dawn Powerwash çok kirli bir buzdolabı rafını temizledi. Rafı ovuşturduktan sonra kullanılan malzemenin kire birkaç dakika oturmasına izin verdi. Daha sonra, durulamadan önce tekrar ele alabilmek için hâlâ yapışkan olan alanlar olup olmadığını kontrol etmek için parmağını kullandı.

BU YÖNTEMLERİ UYGULAMAK TASARRUF ETMENİZİ SAĞLAYACAK

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre bu tasarruf yöntemlerini yapmak size zaman, ürün ve su tasarrufu sağlayacaktır.



