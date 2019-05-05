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Temizlik aracının altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Temizlik aracının altında kalan çocuk öldü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de temizlik aracının altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Yıldızhan Sokak üzerinde oynayan 3 yaşındaki Furkan Enes Raylaner, sokak üzerinde seyir halinde olan H.B. idaresindeki 34 VN 8003 plakalı belediyeye ait temizlik aracının altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Raylaner'in cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü H.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. sultanbeyli temizlik aracı

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