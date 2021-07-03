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  4. Temizlik görevlisi ile Şeyhmus adındaki karganın şaşkına çeviren dostluğu: Müzik dinlemeyi çok sever

Temizlik görevlisi ile Şeyhmus adındaki karganın şaşkına çeviren dostluğu: Müzik dinlemeyi çok sever

03.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de bir temizlik personelinin 'Şeyhmus' ismini verdiği kargayı elleriyle besleyerek müzik dinlediği anlar yürekleri ısıttı. Temizlik görevlisi ile karganın yüzleri gülümseten dostluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Temizlik görevlisi ile Şeyhmus adındaki karganın şaşkına çeviren dostluğu: Müzik dinlemeyi çok sever

İstanbul Ataşehir’de Murat Nazlı isimli temizlik personeliyle her sabah kendisini ziyarete gelen ve 'Şeyhmus' adını verdiği karga arasında yaşanan renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Nazlı, kendisini sabah saatlerinde ziyaret eden kargayı hem besliyor, hem müzik dinletiyor. Karnını doyuran karga ise temizlik personeli ile oyunlar oynamayı ihmal etmiyor. İkilinin yüzleri gülümseten o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

''MÜZİK DİNLEMEYİ ÇOK SEVER''

Kargayla olan dostluğuna değinen temizlik görevlisi Murat Nazlı, “Hayvan sevgim bizi güzel iki arkadaşa çevirdi. Beraber yemek yiyoruz, beraber geziyoruz. Ben çöpleri topluyorum, o da arkamdan gelip dağıtıyor. Müzik dinlemeyi çok sever. Her sabah işe başladığımda yanıma geliyor. Öğle saatlerinde de uyumaya gidiyor. Ben kargayı beslemeye başlayınca beni gören insanlarda beslemeye başladı” diye konuştu.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ataşehir
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