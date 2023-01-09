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Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

09.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda tepki çeken bir olay yaşandı. Hipodromdaki temizlik işçisi İrfan G., görevini yaptığı esnada M.D. isimli kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, İrfan G.'nin saldırı anındaki sağduyusu ve sakinliği ise takdir topladı. İşte olayın detayları...

Tepki çeken olay, dün Buca'daki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.’nin İrfan G.’yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer alıyor.

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SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Müvekkili ile birlikte gerekeni yaptıklarını belirten Avukat Burak Yılmaz ise, "Mağdur; davacı ve şikayetçi oldu. Yetkili makamlar özverili çalışma gerçekleştirerek kişiye ulaştılar. Muhtemelen kendisi gözaltına alındıktan sonra savcılık gereken işlemleri yapacak. Bundan sonrası Türk adaletinin elinde" dedi.

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'GERÇEKTEN ŞOK OLDUM'

İrfan G.'nin çalıştığı temizlik firması yetkilisi Adil Demir de, "Gerçekten şok oldum. İrfan bizim 17 yıldır çalışma arkadaşımız. İrfan'a olay anında göstermiş olduğu sağduyudan dolayı teşekkür ediyorum. Şahsın yapmış olduğu yanına kar kalmayacak ve hukuk önünde hesabını ödeyecek" ifadelerini kullandı.

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İHA

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İzmir Hipodrom

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