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  4. Temizlik işçisi 'Maykıl Fikret', dansıyla gönülleri fethediyor

Temizlik işçisi 'Maykıl Fikret', dansıyla gönülleri fethediyor

06.11.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu ölen ABD'li popçu Michael Jackson'ın danslarını yapmasıyla tanınan 47 yaşındaki Fikret Ayvalı, yaptığı küçük gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı oluyor. Arkadaşları dans gösterileri nedeniyle Ayvalı'yı 'Maykıl Fikret' diye çağırıyor.

Uşak Belediyesi'nde 6 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Fikret Ayvalı, hayranı olduğu ölen Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson'ın dansları ile dikkat çekiyor.

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NEŞE VE MORAL KAYNAĞI

Temizlik için gittiği şehrin çeşitli noktalarında zaman zaman Jackson'un danslarından figürler yaparak mesai arkadaşlarına küçük gösteriler yapan Ayvalı, neşe ve moral kaynağı oluyor. Arkadaşları da Ayvalı'ya alkışlarla destek veriyor.

"KENDİMİ DAHA GENÇ HİSSEDİYORUM"

1990 yılından bu yana Michael Jackson'ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, "İyi bir enerjisi var Michael Jackson müziklerinin. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye gidip, kendimi daha genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor" dedi. Gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu da belirten Ayvalı, dans ettiğinde bulunduğu ortamda hoş bir hava oluştuğunu söyledi. Belediye temizlik işçileri de yaptıkları işin 'Maykıl Fikret' ile daha keyifli hale geldiğini, onun dansları sayesinde moral depolayıp biraz olsun soluklanıp yorgunluklarını attıklarını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Uşak
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