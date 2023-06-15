Temizlik uzmanı ayakkabıdaki kötü kokuyu anında geçiren yöntemi paylaştı

Oldukça yüksek fiyatlara alınan ayakkabılar bile kötü kokular yaratabiliyor. Ayakkabı kokusundan kurtulmak için farklı ürünler bulunuyor. Ancak ayakkabı kokusunu geçirmek için ekstra bir ürün almak yerine evdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. TikTok'ta ayakkabı kokusunu geçirme yöntemini paylaşan temizlik uzmanı bu sorunun kolay çözümü olduğunu gösterdi.

AYAKKABI KOKUSUNU GEÇİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Temizlik Kraliçesi olarak da bilinen Lynsey Crombie, kısa bir süre önce sosyal medyada bu yaz ayakkabılarınızın kokmasını önleyecek hızlı ve kolay tüyolarını paylaştı.

İlk olarak spor ayakkabılarının içine kuru saç şampuan sıktı.

İkinci ipucunda her ayakkabının içine bir çay poşeti attı.

Son olarak ise ayakkabıların içine biraz karbonat serpti.

Lynsey, iğrenç kokulardan kurtulmak için "yukarıdaki üç ipucunun en iyi sonucu verdiğini" açıkladı, ancak aynı zamanda deneyebileceğiniz başka "eski usul yöntemler" de paylaştı. Ayakkabılarınızı büyük, açılıp kapanabilir bir torbaya koymanızı ve gece boyunca dondurucuya koymanızı tavsiye etti. Ayrıca, kötü kokuları durdurmak için ayakkabılara kedi kumu eklenmesini de önerdi.

