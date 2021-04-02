Tencent'in mobil oyun geliştiren birimi Timi 2020'de 10 milyar dolar gelir elde etti

Konu hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre bu gelir Timi'yi dünyanın en büyük oyun geliştiricisi haline getirdi.

KÜRESEL FİRMALARA RAKİP OLABİLİR

Şirket bu pozisyondan güç alarak yalnızca mobil oyunlar üretmek yerine PC, Sony PlayStation, Nintendo Switch ve Microsoft Xbox gibi platformlara da oyun üreterek küresel oyun sektöründeki büyük firmalara rakip olabilir.

Geçen ay bir işe alım ilanında Timi mühendisi bir kişi şirketin Japonya, Kore, Avrupa ve ABD'deki rakiplerle "kafa kafaya rekabet etmeyi" amaçladığını yazmıştı.

Tencent'in online oyunlardan geliri 2020 yılında 156.1 milyar yuan, yani 23.79 milyar dolar olarak açıklanırken bunun ne kadarının Timi tarafından elde edildiği açıklanmamıştı. Tencent'in bağımsız olarak yönetilen ve birbiri ile de rekabet içerisinde olan birkaç oyun geliştiren şirketi bulunuyor.

İki kaynak gelirlerin yüzde 40'ının Timi'den, yüzde 29'unun ise dünyanın en çok oynanan oyunlarından PUBG Mobile'ı geliştiren Lightspeed & Quantum adlı oyun stüdyosundan geldiğini belirttiler.

Tencent konuya ilişkin Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.

(Reuters)

