HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Tencent'in mobil oyun geliştiren birimi Timi 2020'de 10 milyar dolar gelir elde etti

Tencent'in mobil oyun geliştiren birimi Timi 2020'de 10 milyar dolar gelir elde etti

02.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli teknoloji devi Tencent'in mobil oyun yapan birimi Timi Studios geçen yıl 10 milyar dolar gelir elde etti.

Tencent'in mobil oyun geliştiren birimi Timi 2020'de 10 milyar dolar gelir elde etti

Konu hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre bu gelir Timi'yi dünyanın en büyük oyun geliştiricisi haline getirdi.

KÜRESEL FİRMALARA RAKİP OLABİLİR

Şirket bu pozisyondan güç alarak yalnızca mobil oyunlar üretmek yerine PC, Sony PlayStation, Nintendo Switch ve Microsoft Xbox gibi platformlara da oyun üreterek küresel oyun sektöründeki büyük firmalara rakip olabilir.

Geçen ay bir işe alım ilanında Timi mühendisi bir kişi şirketin Japonya, Kore, Avrupa ve ABD'deki rakiplerle "kafa kafaya rekabet etmeyi" amaçladığını yazmıştı.

Tencent'in online oyunlardan geliri 2020 yılında 156.1 milyar yuan, yani 23.79 milyar dolar olarak açıklanırken bunun ne kadarının Timi tarafından elde edildiği açıklanmamıştı. Tencent'in bağımsız olarak yönetilen ve birbiri ile de rekabet içerisinde olan birkaç oyun geliştiren şirketi bulunuyor.

Epic Games ücretsiz oyunları: 28 TL değerindeki Tales of the Neon Sea ücretsiz oldu!Epic Games ücretsiz oyunları: 28 TL değerindeki Tales of the Neon Sea ücretsiz oldu!

İki kaynak gelirlerin yüzde 40'ının Timi'den, yüzde 29'unun ise dünyanın en çok oynanan oyunlarından PUBG Mobile'ı geliştiren Lightspeed & Quantum adlı oyun stüdyosundan geldiğini belirttiler.

Tencent konuya ilişkin Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Kötü haberi böyle verdi!Kötü haberi böyle verdi!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
PUBG

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

GTA 6'nın çıkış tarihine yönelik yeni teori!

GTA 6'nın çıkış tarihine yönelik yeni gelişme!

Epic Games ücretsiz oyunları: 28 TL değerindeki Tales of the Neon Sea ücretsiz oldu!

Müjde! Artık ücretsiz

PUBG Lite kapanıyor!

Resmi açıklama geldi!

PlayStation 3, PS Vita ve PSP'de PlayStation Store kapatılıyor!

Kötü haberi böyle verdi!

Cyberpunk 2077 1.2 yaması yayınlandı!

Onu Keanu Reeves ile tanıdık! Sonunda yayınladılar

Süveyş Kanalı'nı tıkayan kargo gemisi, oyuna taşındı!

O gemi oyuna taşındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.