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  4. Tencere içinde binlerce euro para! Hepsine el konuldu

Tencere içinde binlerce euro para! Hepsine el konuldu

02.12.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Kapıkule sınır kapısının karşısında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreovo sınır kapısında tencere içerisinde 45 bin Euro para yakalandı.

Tencere içinde binlerce euro para! Hepsine el konuldu

Kaptan Andreevo gümrük karakolunun gümrük memurları, Hollanda'dan Türkiye'ye giden tırların güzergahı üzerindeki Kapitan Andreevo karayoluna Türk plakalı boş bir kargo aracı geldi. Gümrük kontrol alanında Türk vatandaşı sürücü E.E'ye beyan edeceği bir şeyin olmadığını sordu ve gümrük incelemesi sırasında müfettişler, sürücü dolabında gıda ürünlerinin bulunduğu, 5 ila 50 Euro arasında değişen çeşitli değerde Euro banknotlarıyla dolu bir tencere buldu.

PARAYA EL KONULDU

Toplamda 45 bin Euro'nun beyan edilmediği tespit edildi. Paraya el konuldu ve Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Euro kapıkule
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