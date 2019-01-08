HABER

Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan tırlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 21:56 | Son Güncelleme

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan geçitte tipi nedeniyle mahsur kalan 2 tır ekiplerin çalışmaları sonrası kurtarıldı

Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kalan 2 tır ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde tipi etkili oldu.

Bölgede gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından hızı saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgar, akşam saatlerinde tipiye neden oldu.

Tipi özellikle geçidin en yüksek noktaları olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında kalan kısımda etkili oldu.

Söz konusu bölgede şiddetli rüzgarın dağlık alandan yola savurduğu kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar indi.

- Mahsur kalan tırlar kurtarıldı

Tipi nedeniyle bölgede birçok sürücü ilerlemekte zorluk çekerken ağır tonajlı iki araç ise yolda kaldı.

2 bin 644 rakımda mahsur kalan tırlar, Karayolları 11. Bölge ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Karayolları 11. Bölge ekibinden Aytaç Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür bölgede karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yolun açık olduğunu aktaran Durmaz, "Geçidin yüksek kısımlarında rüzgarın hızı saatte 20 kilometreye kadar çıktı. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bölgede sürekli buzlanma riski de var. Tipinin devam ettiği bölgeden geçecek tüm sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kritik görüşme! 'Bir an önce...'Kritik görüşme! 'Bir an önce...'
Öğretmenlerin imdadına köylüler yetiştiÖğretmenlerin imdadına köylüler yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Çaldıran Doğubayazıt kar karayolları şiddetli rüzgar Tendürek Geçidi Tırlar mahsur kaldı tipi Van

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.