Tepki çeken görüntüler! Rus uyruklu kadın durduk yere kediye tekme böyle attı

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede yaşayan Rus uyruklu kadın, lobideki oturma grubunun üzerinde kendi halinde oturan kediye tekme attı. Kadının kediye vurduğu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayı gören hayvanseverlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine kadına tepkiler yağdı.

"YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ KEYFİ OLARAK YAPMIŞTIR"

Alanya'da bu tarz olaylarla karşılaştıklarını ifade eden hayvansever Mehmet Ergün, yabancı uyruklu kişiler arasında hayvanseverlerin de olduğunu kaydetti. Hayvanseverler olarak hayvan haklarını ihlal eden kişiler ile mücadele ettiklerini vurgulayan Ergün, yabancı uyruklu kadının kediye vahşice tekme attığını söyledi. Kedinin tedavisinin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirten Ergün, "Tekme sonucu kedi yaralandı. Bununla ilgili olarak sosyal medyada duyulması sonrası tepkilere yol açtı. Olayı yabancı uyruklu bir vatandaş keyfi olarak yapmıştır. Kendi halinde oturan kediye ayağını uzatarak sert bir şekilde vurmuştur. Kedinin de tedavisi yapıldı. Sağlık durumu iyi" dedi.

(İHA)

