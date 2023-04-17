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  4. TERAVİH NAMAZI SAATİ İZMİR: Kadir Gecesi İzmir'de teravih namazı saat kaçta? 17 Nisan 2023 yatsı namazı vakti

TERAVİH NAMAZI SAATİ İZMİR: Kadir Gecesi İzmir'de teravih namazı saat kaçta? 17 Nisan 2023 yatsı namazı vakti

17.04.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir teravih namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ile İzmir, İstanbul ve Ankara dahil üzere 81 ilin teravih namazı saatleri belli oldu. Bugün birçok kişi yatsı vakti camiye gidip namaz kılacak. Peki, İzmir'de teravih namazı saat kaçta? İşte 17 Nisan 2023 Pazartesi İzmir'de teravih namazı saati...

TERAVİH NAMAZI SAATİ İZMİR: Kadir Gecesi İzmir'de teravih namazı saat kaçta? 17 Nisan 2023 yatsı namazı vakti

Teravih namazı saati 17 Nisan 2023 Kadir Gecesi sebebiyle merak konusu oldu. Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi Müslümanlar için son derece önemlidir. Dolayısıyla birçok kişi camiye gidecek. İşte 17 Nisan 2023 Pazartesi İzmir'de teravih namazı saati..

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İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA? (27 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

İzmir teravih namazı saati ramazan ayının başında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan '2023 Ramazan imsakiyesi' ile belli oldu.

İzmir'de teravih namazı 17 Nisan 2023 Pazartesi günü 21:18'dir

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KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

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Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6).

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Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

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