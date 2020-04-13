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Terhisler durdurulacak mı? Celp dönemi gelenler ve terhisler olacaklar ne olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı hayatın hemen her alanında pek çok önlem alınıyor. Milli Savunma Bakanlığı da askerlerin sağlığı ve güvenliği için pek önlem açıkladı. Peki terhis olacaklar ile askere alınanlar ne olacak? Terhis ve celpler ertelenecek mi merak ediliyor. Terhislerin durdurulup durdurulmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesi ile yapmakta olduğu kritik toplantıdan sonra açıklanacak.

Terhisler durdurulacak mı? Celp dönemi gelenler ve terhisler olacaklar ne olacak?

Milli Savunma Bakanlığı’nın koronavirüse karşı aldığı çok sayıda önleme bir yenisi daha eklenebilir. Milli Savunma Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağı öneri terhis olacaklar ve celp vakti gelenler ile ilgili. Böyle olunca askere alınacaklar ne olacak, terhis durdurulacak mı, celpler ertelencek mi merak ediliyor...

TERHİSLER DURDURULACAK MI?

Koronavirüse sosyal teması en aza indirmek için sokağa çıkma yasağı dahil pek çok önlem alınıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kabine toplandısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a terhislerin durdurulmasına bir sunum yapması ve kararın hafta içinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

CELPLER ERTELENCEK Mİ?

Koronavirüsün yayılımını önlemek adına Milli Savunma Bakanı Akar’ın yapacağı sunum sadece askerden terhis olacaklara değil askere alınacak, celp vakti gelenleri de ilgilendiriyor. Celp dönemlerinin de durdurulması gündemde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı, kabinesi ile saat 15.07’de başlayan toplantısının sonunda ulusa seslenişte bulunarak kafalardaki soru işaretlerini yanıtlayacak.


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