HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Terk edilen yavru aslanlara dişi köpek sahip çıktı!

Terk edilen yavru aslanlara dişi köpek sahip çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Rusya'da 2 yavrusunu terk eden anne aslanın yerini hayvanat bahçesindeki köpek aldı. Terk edilen yavruları emziren köpek Sandra, aslan yavrularını gelişimini tamamlayana kadar emzirmeye devam edecek.

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde bulunan Primorskiy’deki Sadgorod Hayvanat Bahçesi’nde doğum yapan anne aslan biri dişi diğeri erkek olan 2 yavrusunu terk etti. Yavrularını emzirmeyen ve yanına yaklaştırmayan anne aslanın zarar vermemesi için yavrular kafesten alındı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni doğum yapan 8 yaşındaki Alman Kurdu cinsindeki Sandra kendi yavruları ile birlikte aslan yavrularını da emzirmeye başladı. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, Sandra isimli köpeğin normalde kedi ve türlerinden nefret ettiği ve her fırsatta saldırdığı ifade edilirken Sandra’nın 2 yavru aslana annelik etmesinin şaşırtıcı olduğu belirtildi. Yavru aslanların gelişimi için Sandra isimli köpeğin sütünün faydalı olduğu ve yavru aslanların hayvanat bahçesindeki veterinerler tarafından sürekli kontrol edildiği ifade edildi.

doktor.00_00_17_02.Still001

Açıklamada, köpeğin sütünün yavru aslanların gelişimi için ihtiyaç olan tüm bileşenleri taşıdığı açıklandı. Köpeğin yavru aslanlara annelik yapmasından sonra aslanların Sandra isimli köpeğin yavrularının yanına konulduğu ve gelişimini tamamlayana kadar aslanların yavru köpeklerle büyüyeceği belirtildi.

doktor.00_00_22_08.Still002

doktor.00_00_33_10.Still003

doktor.00_00_37_26.Still004

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Baraj suyu azalınca ortaya çıktı! 'Midye tarlası' gizliymişBaraj suyu azalınca ortaya çıktı! 'Midye tarlası' gizliymiş
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da baltalı cinayetin sanığına müebbet hapis cezası verildi
750 lira için baltayla öldürmüştü! Hakkında karar verildi
İkizlerine Türkiye ve Suriye isimlerini veren çift: Nereye gitsem çok şaşırıyorlar
İkizlerin ismini duyan şaşırmadan edemiyor!
Apartman görevlisinde koronavirüs çıktı, 120 dairede 500 kişi karantinaya alındı
Apartman görevlisi koronavirüs çıktı 500 kişi karantinaya alındı
Cezasını tamamlayan Samoalı mahkum beş yıl fazladan hapis yattı
Kimse fark etmedi! Beş yıl boş yere hapis yattı
Baraj suyu azalınca ortaya çıktı! 'Midye tarlası' gizliymiş
Baraj suyu azalınca ortaya çıktı! 'Midye tarlası' gizliymiş
'Kraliçe arı var, aramayın' dediği kovandan uyuşturucu çıktı
'Kraliçe arı var, aramayın' dediği kovandan çıkanlar şoke etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.