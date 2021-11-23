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  4. Terkedilen kuğu için seferber oldular! Eş aranıyor

Terkedilen kuğu için seferber oldular! Eş aranıyor

23.11.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü’nde eşi tarafından terk edilen ve bir yıldan beri tek başına yaşayan erkek kuğuya eş aranıyor. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, hayvan severlere çağrıda bulunarak 'Kral' ile birlikte Gölbaşı Gölü’nde yaşayacak dişi bir kuğu aradıklarını duyurdu.

Terkedilen kuğu için seferber oldular! Eş aranıyor

Eşi kendisini terk eden kuğu yaklaşık bir yıldan beri Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü’nde ördekler ile birlikte yaşıyor. Ördekler gibi davranmaya başlayan erkek kuğuya eş bulmak için Gölbaşı İlçe Belediyesi seferber oldu. Adıyaman Gölbaşı Tabiat Parkına gelen ziyaretçilerin gözdesi olan ‘Kral’ isimli erkek kuğu eşi ‘Prenses’ ile 6 yıl boyunca Gölbaşı Gölü’nde yaşadı. Yaklaşık bir yıl önce dişi kuğu Gölbaşı Gölü’nden göçtü.

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Bir yıldan beri tek başına yaşayan Kral isimli kuğu son dönemlerde ördekler gibi davrandığı için belediye dişi bir kuğu bulmak için harekete geçti.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, hayvan severlere çağrıda bulunarak Kral ile birlikte Gölbaşı Gölü’nde yaşayacak dişi bir kuğu aradıklarını duyurdu.

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Yaklaşık altı yıldan beri Gölbaşı Gölü’nde bir çift kuğunun yaşadığını ancak son bir yılda dişi olan kuğunun ayrıldığını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Kuğularımız doğa parkımıza kendileri geldi. Yaklaşık bir yıl önce dişi olan kuğumuz uçtu gitti. Kral isimli erkek kuğumuz yalnız kaldı. Yaklaşık bir yıldan beri eşi yoktur ve maalesef ördekler gibi davranmaya başladı. Son bir yılda kuğumuzda çok büyük değişiklikler var. Biran önce hayvan severler, doğa severler tarafından dişi bir kuğu getirmelerini bekliyoruz” dedi.

İHA

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