Terminatör'den esinlenerek ürettiler! Görenleri şaşırtıyor

Futurism'in New Scientist'e dayandırdığı haberine göre amaç, elektronik cihazlar için biyolojik olarak parçalanabilen ve çok işlevli bir sensör görevi görebilecek bir kaplama geliştirmekti.

"YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

İspanya'daki Valencia Politeknik Üniversitesi'nden Antoni Gandia, verdiği demeçte, "Terminatör filminde robota deri yerleştirdikleri bir sahne var. Deri onun dışındaydı, ancak verileri robota ve otomatik onarıma bildiriyor. Böyle şeyleri halihazırda yapabileceğimizi göstermek istedik." diye konuştu.



(Fotoğraf kaynağı: Antoni Gandia)

Gandia ve Batı İngiltere Üniversitesi'nden meslektaşı Andrew Adamatzky, Ganoderma sessile adı verilen ve çeşitli koşullarda büyüyebilen bir mantar türü kullandılar. Daha sonra yaklaşık 17 santimetrelik bir "Terminatör" modelini yüzeyinde mantarın büyümesini teşvik etmek için agar maddesi ile kapladılar.

IŞIĞA VE DOKUNMAYA KARŞI DA DUYARLI

Mantar, bir inkübatörün içinde sadece beş gün kaldıktan sonra robot modelini baştan aşağı kapladı. Deri ayrıca ışığa ve dokunmaya karşı da duyarlıydı.

İki bilim insanı, araştırmalarının, örneğin binaları kaplayarak sıcaklıklarını düzenleyebilecek canlı kaplamalara zemin hazırlayabilmesini umuyor.



