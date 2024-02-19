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Terör örgütü hepsini o mağaralara saklamış! Birer birer imha edildiler

19.02.2024 08:56 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Bozdoğan-3" operasyonlarına ilişkin açıklama geldi. Buna göre; 9 ilde bölücü terör örgütünün silah, mühimmat, patlayıcı sakladığı 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Terör örgütü hepsini o mağaralara saklamış! Birer birer imha edildiler

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-3” operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 123 tim, bin 628 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen ’Bozdoğan-3’ Operasyonlarında bin 820 ADET RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile çok sayıda makineli tüfek, EYP sistemi ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Silopi, Şırnak Merkez, Kumçatı, Lice, Nusaybin, Hozat, Almus, Yüksekova, Kozluk, İskenderun ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 910 anti-tank mühimmatı, 910 adet RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 5 kg patlayıcı maddesi, zaman ayarlı EYP anahtar sistemi, el bombası, bombaatar mühimmat, hava mühimmatı, LMGK Makineli Tüfeği, 2 adet MG-3 Makineli Tüfeği, 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, G-3 Piyade Tüfeği, Keskin Nişancı Tüfeği, 54 adet role, 25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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