Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

Operasyonda terör örgütüne gönderilmek üzere desteler halinde hazırlanmış döviz ile örgütün kullandığı 'Al-Haram' döviz zincirinin çalışma sistemi deşifre edildi.

Diyarbakır polisi; önceki gün İstanbul, Kahramanmaraş, İzmir, Kayseri, Hatay, Adana, Sakarya ve Bursa’da düzenlediği operasyonlarda 37 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 'Al-Haram' isimli döviz zinciri sistemi ile IŞİD'li teröristlere para aktardıkları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen 450 bin TL, 250 bin dolar, 19 bin euro, bir miktar altın ile para sayma makinalarına el konuldu.

'AL HARAM' SİSTEMİ

Al Haram para transfer sisteminin yer aldığı bilgisayar programını kullanan finansörler, ağırlığı Suriye’de bulunun IŞİD'li teröristlere kısa sürede para gönderebiliyor. Program sayesinde elde edilen günlük şifrelerle Türkiye ve Suriye’de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz bürolarına ulaşan örgüt mensupları, bu sayede istenilen miktarda para transferi yapabiliyor. Otomatik olarak günlük yenilenen şifrelere 'Al-Haram' sistemi sayesinde ulaşan terör örgütünün finansörleri, Suriye’deki paravan şirket sorumlusuna önce şifreyi, ardından geçilen paranın miktarını belirterek transferi gerçekleştiriyor.