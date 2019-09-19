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Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 19:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da IŞİD terör örgütünün ülkeler arası para transferini yöneten kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD'e operasyon! 'Al-Haram' deşifre edildi

Operasyonda terör örgütüne gönderilmek üzere desteler halinde hazırlanmış döviz ile örgütün kullandığı 'Al-Haram' döviz zincirinin çalışma sistemi deşifre edildi.

Diyarbakır polisi; önceki gün İstanbul, Kahramanmaraş, İzmir, Kayseri, Hatay, Adana, Sakarya ve Bursa’da düzenlediği operasyonlarda 37 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 'Al-Haram' isimli döviz zinciri sistemi ile IŞİD'li teröristlere para aktardıkları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen 450 bin TL, 250 bin dolar, 19 bin euro, bir miktar altın ile para sayma makinalarına el konuldu.

'AL HARAM' SİSTEMİ

Al Haram para transfer sisteminin yer aldığı bilgisayar programını kullanan finansörler, ağırlığı Suriye’de bulunun IŞİD'li teröristlere kısa sürede para gönderebiliyor. Program sayesinde elde edilen günlük şifrelerle Türkiye ve Suriye’de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz bürolarına ulaşan örgüt mensupları, bu sayede istenilen miktarda para transferi yapabiliyor. Otomatik olarak günlük yenilenen şifrelere 'Al-Haram' sistemi sayesinde ulaşan terör örgütünün finansörleri, Suriye’deki paravan şirket sorumlusuna önce şifreyi, ardından geçilen paranın miktarını belirterek transferi gerçekleştiriyor.

PARAVAN ŞİRKETLERE KOMİSYON

Teröristler, 'yılsonu hesap kapama' adı altında kuryeler aracılığıyla sınırdan kaçak yollarla para taşıyor. Her iki ülkede bulunan paravan şirketler bu kuryeler aracılığıyla yılda bir kez yaptıkları kaçak para transferi ile sistemi otomatik olarak çalışır hale getiriyor. IŞİD'e para transferi yapan paravan şirketlerin bu işlemlerden komisyon aldığı tespit edildi. Terör örgütünün başka ülkeler üzerinden aynı yolla Avrupa’da bulunan militanlarına da para transferi yaptığı ve kara para akladığı belirlendi.

ABD'DEN YAPTIRIM

IŞİD'li teröristlere ulaştırılan paraların 'bağış' adı altında toplandığı veya ailelerin gönüllü olarak yakınlarına gönderdiği paralardan oluştuğu öğrenildi.

44 ülkede kullanıldığı öne sürülen 'Al-Haram' döviz zinciri hakkında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım kararı alındı. MASAK uzmanları da bu para transferlerini mercek altına aldı.

(DHA)

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