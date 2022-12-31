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Terör örgütü PKK'ya Suriye ile ortak harekat olur mu? Bakan Akar'dan dikkat çeken yanıt

31.12.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk resmi temas geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Moskova'da gerçekleşen 3'lü görüşme sonrası Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası harekatın rejimle birlikte yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Akar yaptığı açıklamada “Bu görüşmeler sonunda savunma ve güvenlikle ilgili sorunlarımızı giderebilirsek gayet tabii” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya Suriye ile ortak harekat olur mu? Bakan Akar'dan dikkat çeken yanıt

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Suriye ve Türkiye arasında 3'lü görüşme yapıldı. Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen resmi temas sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmenin detaylarını açıkladı. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası harekatın rejimle birlikte yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Bakan Akar, "Bu görüşmeler sonunda savunma ve güvenlikle ilgili sorunlarımızı giderebilirsek gayet tabii” yanıtını verdi.

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"BU TOPLANTIDA HER ŞEYİN BİR ANDA ÇÖZÜLMESİ BEKLENEMEZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova’da gerçekleştirilen “Türkiye, Rusya, Suriye arasındaki üçlü toplantı” hakkında özel açıklamalar yaptı. Toplantıda en önemli hususlardan birinin terörle mücadele olduğunu kaydeden Akar, “PKK’nın YPG’den farkı olmadığını vurguladık. Terör örgütlerinin neredeyse Suriye’nin üçte birini kontrol ettiğini dile getirdik. Suriye sorununun tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık” dedi. Akar, “Görüşme için neden bu kadar beklendi” sorusuna “Bunlar ‘Hadi’ deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör, aktör var. 11 yıl sonra ilk karşılaşma. Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez” cevabını verdi.

Akar duyurdu: Mutabakata vardık Akar duyurdu: Mutabakata vardık

"YENİ TARİH BELLİ DEĞİL"

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına her zaman saygılı olunduğunu kaydeden Akar, “İşgal gibi niyetimizin olmadığını, fakat 2011’den sonra sınırdaki yerleşim yerlerinde sıkıntıların olduğunu, insanların sokağa çıkamaz hale geldiğini belirttik. ‘Afrin teröristler için kurtarılmış bölge oldu, DEAŞ her yeri işgal etti. Biz terör koridorunu engelleyerek bir anlamda sizin savunmanıza ve toprak bütünlüğünüze katkı sağladık’ dedik” şeklinde konuştu. Üçlü toplantıların devamı konusunda mutabık kaldıklarını belirten Akar, yeni görüşme tarihinin belli olmadığını söyledi.

SURİYE İLE ORTAK HAREKAT SORUSUNA YANIT

Bölgede PKK’ya yönelik olası harekatla ilgili Akar, “Güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız” şeklinde konuştu. Harekatın rejimle birlikte yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Akar “Bu görüşmeler sonunda savunma ve güvenlikle ilgili sorunlarımızı giderebilirsek gayet tabii” cevabını verdi. SMO’nun görüşmelere bakışı da sorulan Akar, şunları kaydetti:

“Bizim Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değil. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Biz uhuletle, sühuletle sorunun çözülmesi için çalışıyoruz.”

Hulusi Akar, Suriye hudutlarından Türkiye'ye bu yıl terör örgütü tarafından 1000'e yakın taciz gerçekleştirildiği bilgisini verdi. “Pençe Kılıç Harekatı'ndan sonra ABD ve Rusya’nın tutumunda değişiklik oldu mu?” sorusu üzerine Akar şunları kaydetti:

“'Kara harekatı yapın veya yapmayın' diye konuşulurken herkes Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini gördü. O bakımdan da herkes kendine çekidüzen vermeye başladı. Kişilikli ve kimlikli politikalar yürütüyoruz. Bunun uzlaşmazlık ve saldırganlık anlamına gelmediğinin bilinmesi lazım.”

"SALDIRILARI TÜRKİYE'YE YIKMAK İSTİYOR"

Fransa'da yaşayan PKK yandaşlarının sokakları ateşe vermesine değinen Hulusi Akar, şöyle konuştu:

“Paris’te kültür merkezine saldırıyı bazı kesimler bilinçli, ısrarlı bir şekilde Türkiye ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Saldırının 'Türkiye tarafından yapıldığı' iddiasıyla ilgili İsveç ve Finlandiya’dan yoğun şekilde tweet atıldığını gözlemledik. Bunu da ilgili tüm kurumlarla paylaştık. Terör örgütü yanlıları gerçekleştirdikleri kampanyayla saldırıları Türkiye’ye yıkmak istiyor.”

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suriye pkk Hulusi Akar

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