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Terör örgütü PKK/KCK opersayonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağlayıp, teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK/KCK opersayonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağlayıp, teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 23 Kasım'da PKK/KCK'lılara yardım ve yataklık ettikleri, ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinden çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda 26 eve şafak baskını yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda evelerde arama yapan ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i çoçuk 14 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Terör örgütü PKK/KCK opersayonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildiTerör örgütü PKK/KCK opersayonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildiTerör örgütü PKK/KCK opersayonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildiTerör örgütü PKK/KCK opersayonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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