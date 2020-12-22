HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütü PKK/PYD/YPG çocuklara zorla silah veriyor

Terör örgütü PKK/PYD/YPG çocuklara zorla silah veriyor

22.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yapılan başarılı operasyonlar ve örgütten kaçan terörist sayısındaki artış nedeniyle PKK/PYD/YPG terör örgütünün, 15 yaşındaki çocukları zorla örgüt saflarına dahil ederek ellerine silah verdiği bilgisi alındı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/PYD/YPG terör örgütünün, Deyrizor, Haseke, Rakka ve Kamışlı bölgelerinde aileleriyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki tüm çocuklara sözde askerlik uygulamasını zorunlu tuttuğu; erkek, kız bu yaştaki tüm çocukları zorla örgüt saflarına dâhil ettiği, ellerine silah vererek kamplara gönderdiği, kamplardaki kısa süreli eğitimin ardından çocukların çatışmalara sokulduğu öğrenildi.Güvenlik güçlerine teslim olan E.K.

Son dönemde yapılan başarılı operasyonlar ve örgütten kaçan terörist sayısındaki artış nedeniyle PKK/PYD/YPG terör örgütünün, 15 yaşındaki çocukları zorla örgüt saflarına dahil ederek ellerine silah verdiği bilgisi alındı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/PYD/YPG terör örgütünün, Deyrizor, Haseke, Rakka ve Kamışlı bölgelerinde aileleriyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki tüm çocuklara sözde askerlik uygulamasını zorunlu tuttuğu; erkek, kız bu yaştaki tüm çocukları zorla örgüt saflarına dâhil ettiği, ellerine silah vererek kamplara gönderdiği, kamplardaki kısa süreli eğitimin ardından çocukların çatışmalara sokulduğu öğrenildi.
Güvenlik güçlerine teslim olan E.K. adlı teröristin örgütün son dönemde oldukça fazla terörist kaybettiğini aktardığını belirten kaynaklar, E.K.’nın; eleman eksikliğinin had safhaya çıktığını, örgüt mensuplarının çoğunun kaçmak için fırsat kolladığını, çocuk yaştaki örgüt mensuplarının sayısının fark edilir şekilde arttığını ve bu çocukların ön saflara sürüldüğünü söylediğini bildirdi.
Örgütün yaşadığı bu durumun elebaşı Murat Karayılan’ın ifadesine de yansıdığını kaydeden kaynaklar, Karayılan’ın, Haftanin’den Tunceli’ye kadar büyük bir kıskacın içine alındıklarını ve hem sayısal olarak hem de nitelik olarak ağır kayıplar verdiklerini kabul ettiğini söylediği ifadeleri anımsattı.
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/PYD/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin, elebaşlarının kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile kullandığının bir göstergesi olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Google ile Facebook davalara karşı el ele!Google ile Facebook davalara karşı el ele!
19 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!19 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Türkiye'de mutasyon görüldü mü? Ateş Kara'dan açıklama

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili güzel haber! Son durumu açıkladı

'İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'

Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden öperek vedalaştılar, cenazedeki herkes korona oldu

Adana'da fıkra gibi olay!

İzmit'te yoldan geçmek isteyen iki kız dehşeti yaşadı

İki kız dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldılar

Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Haraketi'nden ayrıldı

Memleket Haraketi'nde flaş ayrılık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.