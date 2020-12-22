Terör örgütü PKK/PYD/YPG çocuklara zorla silah veriyor

Son dönemde yapılan başarılı operasyonlar ve örgütten kaçan terörist sayısındaki artış nedeniyle PKK/PYD/YPG terör örgütünün, 15 yaşındaki çocukları zorla örgüt saflarına dahil ederek ellerine silah verdiği bilgisi alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/PYD/YPG terör örgütünün, Deyrizor, Haseke, Rakka ve Kamışlı bölgelerinde aileleriyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki tüm çocuklara sözde askerlik uygulamasını zorunlu tuttuğu; erkek, kız bu yaştaki tüm çocukları zorla örgüt saflarına dâhil ettiği, ellerine silah vererek kamplara gönderdiği, kamplardaki kısa süreli eğitimin ardından çocukların çatışmalara sokulduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerine teslim olan E.K. adlı teröristin örgütün son dönemde oldukça fazla terörist kaybettiğini aktardığını belirten kaynaklar, E.K.’nın; eleman eksikliğinin had safhaya çıktığını, örgüt mensuplarının çoğunun kaçmak için fırsat kolladığını, çocuk yaştaki örgüt mensuplarının sayısının fark edilir şekilde arttığını ve bu çocukların ön saflara sürüldüğünü söylediğini bildirdi.

Örgütün yaşadığı bu durumun elebaşı Murat Karayılan’ın ifadesine de yansıdığını kaydeden kaynaklar, Karayılan’ın, Haftanin’den Tunceli’ye kadar büyük bir kıskacın içine alındıklarını ve hem sayısal olarak hem de nitelik olarak ağır kayıplar verdiklerini kabul ettiğini söylediği ifadeleri anımsattı.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/PYD/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin, elebaşlarının kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile kullandığının bir göstergesi olduğu belirtildi.

