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  4. Terör örgütüne bir darbe daha! Silah ve mühimmatları ele geçirildi

Terör örgütüne bir darbe daha! Silah ve mühimmatları ele geçirildi

05.11.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, PKK'lı teröristlere ait silah ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

Terör örgütüne bir darbe daha! Silah ve mühimmatları ele geçirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" denildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında; 2 adet Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet makinalı tüfek, 2 adet tanksavar silahı, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKC piyade tüfeği, 185 adet el bombası, 1 adet bombaatar ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mühimmat olduğu belirtildi. (DHA)

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pkk terörist

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