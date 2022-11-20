Terör saldırılarını bilmişti! Baba Vanga'nın 2023 felaketleri korkuttu: "Dünya'nın dengesi bozulacak"

Kehanetleriyle ünlenen ve birçok önemli olayı önceden tahmin eden Baba Vanga, 2023 için söyledikleriyle duyanları korkuttu. 11 Eylül terör saldırılarını tahmin eden Baba Vanga'nın, 2022 yılı için söylediği altı kehanetten ikisi gerçekleşmişti. Şimdi ise 2023 kehanetleri gündem oldu!
Baba Vanga'nın açıklamalarını araştıran uzmanlar, 2023 yılında biyolojik silahlar kullanılabileceğini belirtti. Dünya medyasında Büyük ülkelerin, küçük ülkelere biyolojik silahlarla saldırabileceği haberi yer aldı.
Baba Vanga'nın kehanetine göre, 2023'te Dünya'nın yörüngesinin değişmesi büyük iklimsel krizlere neden olacak. Dünya Güneş'e yaklaşırsa sıcaklar ve radyasyon artacak, uzaklaşırsa buzul çağ geri gelecek.
Güneş’te meydana gelecek patlamaların ve Güneş tsunamisinin etkilerinin Dünya üzerinde de hissedilebileceği iddia edildi.
Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne süren uzman isimler, patlama ve fırtına nedeniyle elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sorunlar olabileceğini bildirdi.
Baba Vanga, Asya kıtasında nükleer patlama kehanetinde bulundu. Bu açıklamayı inceleyen uzmanlar, Asya kıtası genelinde toksik bulut tabakalarının oluşabileceğini ve birçok ülkenin bundan etkilenebileceğine dair açıklamalarda bulundu.
Baba Vanga'nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, 2023’te laboratuvarlarda insan üretileceğini iddia etti. Baba Vanga’nın iddiasına göre gelecekte doğal doğum yasaklanacak ve bütün insanlar laboratuvarda üretilecek.