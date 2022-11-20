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Terör saldırılarını bilmişti! Baba Vanga'nın 2023 felaketleri korkuttu: "Dünya'nın dengesi bozulacak"

20.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Vanga'nın kehanetlerinin bazılarının gerçekleşmesi, diğer kehanetlerine de ilgiyi artırdı. Prenses Diana'nın ölümü, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Barack Obama'nın başkanlı gibi önemli olayları bilmesi, onu en ünlü kahinlerden biri yaptı. Görme engelli kahin Baba Vanga, 2023 kehanetlerini açıkladı! İşte detaylar...

Terör saldırılarını bilmişti! Baba Vanga'nın 2023 felaketleri korkuttu: "Dünya'nın dengesi bozulacak"

Kehanetleriyle ünlenen ve birçok önemli olayı önceden tahmin eden Baba Vanga, 2023 için söyledikleriyle duyanları korkuttu. 11 Eylül terör saldırılarını tahmin eden Baba Vanga'nın, 2022 yılı için söylediği altı kehanetten ikisi gerçekleşmişti. Şimdi ise 2023 kehanetleri gündem oldu!

BİYOLOJİK SİLAH

Baba Vanga'nın açıklamalarını araştıran uzmanlar, 2023 yılında biyolojik silahlar kullanılabileceğini belirtti. Dünya medyasında Büyük ülkelerin, küçük ülkelere biyolojik silahlarla saldırabileceği haberi yer aldı.

Terör saldırılarını bilmişti! Baba Vanga'nın 2023 felaketleri korkuttu:

DÜNYA'NIN DENGESİ BOZULACAK

Baba Vanga'nın kehanetine göre, 2023'te Dünya'nın yörüngesinin değişmesi büyük iklimsel krizlere neden olacak. Dünya Güneş'e yaklaşırsa sıcaklar ve radyasyon artacak, uzaklaşırsa buzul çağ geri gelecek.

Güneş’te meydana gelecek patlamaların ve Güneş tsunamisinin etkilerinin Dünya üzerinde de hissedilebileceği iddia edildi.

Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne süren uzman isimler, patlama ve fırtına nedeniyle elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sorunlar olabileceğini bildirdi.

Terör saldırılarını bilmişti! Baba Vanga'nın 2023 felaketleri korkuttu:

NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga, Asya kıtasında nükleer patlama kehanetinde bulundu. Bu açıklamayı inceleyen uzmanlar, Asya kıtası genelinde toksik bulut tabakalarının oluşabileceğini ve birçok ülkenin bundan etkilenebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Terör saldırılarını bilmişti! Baba Vanga'nın 2023 felaketleri korkuttu:

LABARATUVARDA İNSAN ÜRETİLECEK

Baba Vanga'nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, 2023’te laboratuvarlarda insan üretileceğini iddia etti. Baba Vanga’nın iddiasına göre gelecekte doğal doğum yasaklanacak ve bütün insanlar laboratuvarda üretilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet

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